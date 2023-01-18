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老人健保不排富！　台南藍軍請市府不要跟阿公阿嬤計較

▲國民黨團書記長蔡育輝說，老人健保補助跟重陽禮金都是非法定社會福利，台南重陽禮金沒排富，為何老人健保就要排富，來為難阿公阿嬤。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨團書記長蔡育輝說，老人健保補助跟重陽禮金都是非法定社會福利，台南重陽禮金沒排富，為何老人健保就要排富，來為難阿公阿嬤。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南老人健保補助議題又引發各界關切，市議會國民黨團指出，六都中就台南沒有全面補助老人健保費，選舉年市府終於同意發1千元，2023年加碼到3千元，選後卻函文內政部請示，說議會不排富決議違反地制法。

國民黨團書記長蔡育輝說，若市府有異議，為何選前不提覆議，老人健保補助跟重陽禮金都是非法定社會福利，台南重陽禮金沒排富，為何老人健保就要排富為難阿公阿嬤呢？

蔡育輝表示，台南市2022年重陽敬老金禮品、健保福利金，市府編列5億9263萬元，六都中就惟獨台南老人沒有全面獲得健保補助，國民黨團議員長期積極反映民怨，尤其溪北地區老人有人氣得說要搬到嘉義市，黃偉哲市長，同意2023年編列14億1250萬元，老人可以獲得3千到2萬元不等的補助。

蔡育輝說，選前預算送到台南市議會大會審議附帶條件，在原預算內原則上不排富，否則不得動支，沒有增加預算，市府也沒認為窒礙難行提覆議，老人雖沒獲得全額補助健保費，但認為市府有誠意也接受，怎會在選後，市府函文內政部請示，內政部認為台南市議會職權逾越地方制度法，被主計總處審定為發法定社會福利預警項目，扣除一般補助款1千多萬元，市府若真認為窒礙難行，選前為何不提覆議？

蔡育輝強調，2022年選舉年，為了選舉台南市總預算就比2021年多3、40億元拚選舉，議會也沒有刁難，這麼多錢市府都可以增加運用，卻說老人健保補助要排富，重陽禮金也是非法定社會福利，台南市也沒排富，為何選後要跟這些老人家計較呢？

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