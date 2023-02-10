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民進黨台南主委被指介入長照標案　藍軍提醒新議員利益迴避

▲台南市議會國民黨團除捐出議員2日薪資所得賑災，另疑民進黨台南市黨部主委介入長照標案，提醒民進黨新議員利益迴避。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團除捐出議員2日薪資所得賑災，另疑民進黨台南市黨部主委介入長照標案，提醒民進黨新議員利益迴避。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會10日審議地方創生長照案墊付款等案，議會國民黨團在會中表達對土耳其強震關心，將捐出議員2日薪資所得賑災，同時也質疑民進黨台南市黨部主委被檢舉介入長照標案，也提醒民進黨新議員利益迴避。

台南市議會國民黨團針對長照案指出，除台南三害是黨團監督目標，黨團接獲檢舉指民進黨潘姓主委成立公司，打著市長招牌介入衛生局、社會局等長照標案，其他業者不是標不到就是不敢標，黨團強調所質疑的事件，都是掌握的檢舉資料可受公評，民進黨議員也是接受民意執行監督權，不要一昧護航動輒甩鍋說國民黨抹黑，三害之一郭再欽所涉案件就不是抹黑，也請民進黨議員注意利益迴避原則。

▲台南市議會國民黨團除捐出議員2日薪資所得賑災，另疑民進黨台南市黨部主委介入長照標案，提醒民進黨新議員利益迴避。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤榮智說，台南市37個行政區，要設置108個日照中心，所用的地點都是地方社區發展中心一二樓，六甲區選擇在前軍事飛彈用地，4公頃其中的1公頃設1百床長照中心，這麼大的用地只用1公頃，如此規劃設計案根本不符民眾需求，溪北也有8處廢校土地，台灣人口老化速度非常快，請台南市府好好利用舊地，讓老人能安心終老。

▲台南市議會國民黨團除捐出議員2日薪資所得賑災，另疑民進黨台南市黨部主委介入長照標案，提醒民進黨新議員利益迴避。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑指出，從去年起黨團就在總質詢，揭發民進黨台南市黨部潘主委夫婦，成立樂活基金會深深介入衛生局和社會局長照標案，業者陳情說，市府標案都還沒公告，樂活基金會就開始對外公開表明招商，為何這些標案會剛好樂活基金會身上，若社會局公平公正公開，就沒有民怨檢舉案，市府應提供公開公正平台，讓業者都有機會進來投標。

▲台南市議會國民黨團除捐出議員2日薪資所得賑災，另疑民進黨台南市黨部主委介入長照標案，提醒民進黨新議員利益迴避。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝說，外面聽到一些風風雨雨為何得標都是固定的人，長照業者不敢進來標甚至不想進來標案，原因是標不到，有的業者為了生存不得已都成為潘主任下線，潘主委要開公司正常，但不要拿市長當擋箭牌，為何郭再欽會捐基金會1千萬，外界好奇潘先生和郭先生和王小姐有甚麼特別關係？潘主任妻子王小姐進到社會局比市長夫人還要大，社會局員工會如何看待這些亂象，希望新的局長拿出『Guts』。

▲台南市議會國民黨團除捐出議員2日薪資所得賑災，另疑民進黨台南市黨部主委介入長照標案，提醒民進黨新議員利益迴避。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾培雅說，社會局將中西區建國活動中心修繕，未來作為身心障礙福利使用，活動中心很多長照機構護理機構業者跟她反映，去年選舉前，跟市府承租活動中心做日照服務的機構都收到市府通知，不租給他們，要給特定人士做，這些業者都經營了三年或五年，面對市府的通知是既詫異又生氣，市府真的要收回活動中心給特定人士做嗎？

蔡育輝強調，政黨政治可貴的就是民主監督制衡，民進黨議員不要國民黨質疑監督甚麼就說甩鍋說抹黑，國民黨團揭弊都是依據陳情細心求證，可受公評，當初質詢台南除三害是抹黑嗎？爐碴、太陽光電等弊案是抹黑嗎？司法檢調都已給答案，業者陳情潘姓夫妻介入市府長照中心，外傳要喬事情要找人稱地下室長的潘先生，他介入奇美醫院、市立醫院確診看護工作收費1萬更引起民怨，連黃市長都生氣說誰打著他的名號喬事情就跟他檢舉，顯見其來有因，黨團非常支持台南市政府推動長照政策，也請市府提供土地配合，但堅決反對利用長照政策作為圖利工具。

▲台南市議會國民黨團除捐出議員2日薪資所得賑災，另疑民進黨台南市黨部主委介入長照標案，提醒民進黨新議員利益迴避。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞則詢問，台南提供長照的量夠嗎？台南已是高齡化城市，市府說長照涵蓋率76％，1百個老人中有76位老人能得到長照，市民感受跟市府提供的數字有落差，目前市府只給家庭照顧者提供身心諮商，的確照顧者承擔太多壓力也造成悲劇，但受到長照者的身心也受創，也需要心理諮商，請把他們也納入關懷對象。

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