　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

種電種到水利用地　台南藍軍轟是否圖利？請檢調追查

▲台南市議會國民黨團痛批重要的水利用地居然廣植太陽光電板，請檢調深入追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團痛批重要的水利用地居然廣植太陽光電板，請檢調深入追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

人民生命真的輕如鴻毛嗎？台南市議會國民黨團接獲民眾陳情，重要的水利用地居然廣植太陽光電板，1日重炮抨擊，無能民進黨失敗的綠能政策，毀了良田魚塭造成農漁產品產量銳減，虱目魚價格從40多元漲到70多元1斤，現在種電居然種到「水利用地」，為何這些光電業者有這些特權？誰圖利？請檢調深入追查！

國民黨轉書記長議員蔡育輝、林燕祝、蔡宗豪、曾培雅、方一峰舉著變調的水利用的手板召開變調的太陽光電記者會，邀請台南市水利局、農業局、經發局、地政局、財稅局、政風處等單位代表與會。

▲台南市議會國民黨團痛批重要的水利用地居然廣植太陽光電板，請檢調深入追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝指出，「水利用地」存在最重要的目的，是當梅雨季節或颱風季節來臨，降下傾盆暴雨時能快速疏通水流，預防水災保護人民生命和財產的安全，民進黨政府能源政策沒有妥善規劃就廢核電，全國電力不足常常跳電，就將罪過推給小動物，台南鄉親更是最大的受害者，毫無章法的發展太陽光電，不但2025年裝置容量的20GW目標難以達成，還造成太陽光電黑金盤根錯節，台南成了黑金的故鄉。

▲台南市議會國民黨團痛批重要的水利用地居然廣植太陽光電板，請檢調深入追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝拿這手板說，農電共生、漁電共生、路電共生，尤其2公頃以下小面積種電，台南市府已核准4百多件，掀起重大民怨，良田魚塭毀了，農作物產量銳減，養殖漁業受害更深，大家愛吃的虱目魚，以前1斤只要40元，現在漲到70多元，快要漲1倍，稻米價格也漲百分之5，現在更離譜，居然在水利用地種電，現在只是整地而已，就水泥柱、網子、藤蔓條，未來還要裝置太陽光電板，為了怕影響水流，都不准光纖業者在水溝拉光纖，舉輕以明重，水利地種電的嚴重性，市府怎會不明瞭？應該撤銷，為何還持續核准？

▲台南市議會國民黨團痛批重要的水利用地居然廣植太陽光電板，請檢調深入追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝憤怒的說，台南市是古都，結果種稻米的農地種電，養殖魚類的魚塭種電，完全無視全球糧食危機，人行道也種電，這叫行人怎麼走路，路人有行的安全嗎？現在水利地種電更讓人生氣，台南市一個容易淹水的城市，永康低窪地區愈強降雨就淹，未來水利地種滿電，如何排水？台南市已經不是幸福城市了，有火力發電廠，全國三分之一的太陽光電板都在台南，市府怎麼跟市民交代，請救救台南市民和無奈的官員吧，民進黨錯誤的政策跟貪汙一樣可怕！

▲台南市議會國民黨團痛批重要的水利用地居然廣植太陽光電板，請檢調深入追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪表示，台灣百分之99的能源都靠進口，日本也是能源仰賴進口，日本也拚淨排碳，但日本沒有在水利地種電因為影響排水，台南安南區海尾路準備裝置4百支行人道太陽光電板，日前才剛剛發生鋼柱被強風吹垮的意外，萬幸的是，沒有行人經過否則傷人怎麼辦？水利用地種滿電如何防洪排水？尤其太陽光電板回收、裝設對生態環境的影響，需要花費非常長的時間才能挽回，不可不慎。

台南市政府水利局、經發局、農業局、地政局、財稅局、政風處官員表示，水利用地種電是在都市發展區，沒有違反設立法令，也沒有違反防洪功能。

國民黨團表示，光纖也者都不能在水溝拉光纖，在水利用地種電怎會不妨礙水流，請市府在2月8日臨時會開議之前，將台南市水利用地種電相關資料送議會，也請檢調針對水利用地種電是否黑影重重，深入調查。

ET快訊
吳宗憲剛牽線啦啦隊！二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了
紫南宮9天信徒香油錢「驚人數字曝光」
站懸崖邊拍抖音　27歲男下秒墜落慘死
威力彩明飆4.2億　「3生肖」財運爆棚！
YTR實測「3步驟手機出現吉娃娃」！　網跟風輸入：真的有
超過10%人GG「歪一邊」！　醫反讚：是性愛王者
李顯龍揭台灣人「買不起房原因」！　8年前預言看哭鄉民

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

種電種到水利用地　台南藍軍轟是否圖利？請檢調追查

元宵遶境祈福活動將起跑　池上警方「事前勸導約制事後追究」

義籍披薩師用美味征服臺灣人味蕾　獲頒外僑永久居留證

林口長庚醫院與輝瑞大藥廠　締結醫藥研究聯盟

桃園燈會楊梅富岡登場　新加坡無線風箏團隊來台首飛

南投新科議員經營住宿型日照機構有成　設居家服務據點兼服務選民

佛光山慈航幼兒園說故事　劉育菁老師陪伴孩童共讀童書

12名績優網路申報地政士及稅務志工　台東縣稅務局表揚

冬旱不雨+配合春耕放水　日月潭蓄水量跌破9成「9蛙7露頭」

國道一號「中豐交流道」開工　張善政：有效分流中壢交通量

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

王大陸告白蔡卓宜：會陪妳一輩子❤　遺憾母親不在了…她對天喊「媽媽」

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

種電種到水利用地　台南藍軍轟是否圖利？請檢調追查

元宵遶境祈福活動將起跑　池上警方「事前勸導約制事後追究」

義籍披薩師用美味征服臺灣人味蕾　獲頒外僑永久居留證

林口長庚醫院與輝瑞大藥廠　締結醫藥研究聯盟

桃園燈會楊梅富岡登場　新加坡無線風箏團隊來台首飛

南投新科議員經營住宿型日照機構有成　設居家服務據點兼服務選民

佛光山慈航幼兒園說故事　劉育菁老師陪伴孩童共讀童書

12名績優網路申報地政士及稅務志工　台東縣稅務局表揚

冬旱不雨+配合春耕放水　日月潭蓄水量跌破9成「9蛙7露頭」

國道一號「中豐交流道」開工　張善政：有效分流中壢交通量

琉球抄表員墜4米「山豬溝」　消防人力救援

天王的下一戰！喬帥參加杜拜賽存變數　蠻牛盼紅土季復出

放棄完美執念 找到怦然心動的工作與家庭模式

Devsisters 新作《Dead Cide Club》　搶先秀預告拚第一季上市

小心5大因素讓你「痘痘長不停」！　太常洗臉、愛喝牛奶都中

沒戲拍轉職殯葬業！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」　一晚價碼曝光

Xbox參展2023台北電玩展　P的謊言、臥龍搶先體驗

丹妮婊姐點頭「願意嫁了」！穩交3年黑人男友...1轉變讓她戰勝恐懼

紫南宮9天信徒香油錢「驚人數字曝光」　南瑤宮清點比去年多5成

男網球星AZ遭前女友控家暴不處分　ATP官宣：罪證不足

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

快訊／彰化寒夜惡火　延燒6民宅

日月潭蓄水量跌破9成　9蛙中7露頭

八通關傳女滑落邊坡　骨折腦震盪吊掛下山

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

高雄三鳳宮7天香油錢溢出　鉅額驚曝光

台東海岸線16米龐然大物傾斜　縣府：富岡漁港新沈箱

通緝犯違規停車警取締意外查獲

男子竊機車在中西區被攔截逮捕

「中豐交流道」開工　預計2025年底完工

南警順利逮獲「南漂」通緝犯

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

台南市新營區倉庫火警員工迅速滅火

土城鹿耳門聖母廟2/4喜迎春

更多熱門

相關新聞

台南缺水！廟頂福祿壽3仙竟湧水　

台南缺水！廟頂福祿壽3仙竟湧水　

台南久旱水情不佳，2022年底即轉為黃燈減壓供水，但新市區三舍照明宮廟頂上福祿壽三仙交趾陶雕飾，1月31日下午3時左右起突然「出水」，小水流原本3路，而後匯成1路從中滴落在廟前天公爐前，廟方對此「神跡」百思不解，引起地方信眾熱議，廟方咸認為媽姐顯神威，將一步請示媽祖神諭。

即/台南黃金海岸驚傳女子落水

即/台南黃金海岸驚傳女子落水

台南夯店清水堂「周休5日」　饕客：吃冰更難了

台南夯店清水堂「周休5日」　饕客：吃冰更難了

台南聯結車輾機車　女騎士身亡

台南聯結車輾機車　女騎士身亡

《紐時》介紹台南　黃偉哲：歡迎來深度旅遊

《紐時》介紹台南　黃偉哲：歡迎來深度旅遊

關鍵字：

種電水利用地台南藍軍圖利檢調

讀者迴響

熱門新聞

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面