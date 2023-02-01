種電種到水利用地　台南藍軍轟是否圖利？請檢調追查

▲台南市議會國民黨團痛批重要的水利用地居然廣植太陽光電板，請檢調深入追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

人民生命真的輕如鴻毛嗎？台南市議會國民黨團接獲民眾陳情，重要的水利用地居然廣植太陽光電板，1日重炮抨擊，無能民進黨失敗的綠能政策，毀了良田魚塭造成農漁產品產量銳減，虱目魚價格從40多元漲到70多元1斤，現在種電居然種到「水利用地」，為何這些光電業者有這些特權？誰圖利？請檢調深入追查！

國民黨轉書記長議員蔡育輝、林燕祝、蔡宗豪、曾培雅、方一峰舉著變調的水利用的手板召開變調的太陽光電記者會，邀請台南市水利局、農業局、經發局、地政局、財稅局、政風處等單位代表與會。

蔡育輝指出，「水利用地」存在最重要的目的，是當梅雨季節或颱風季節來臨，降下傾盆暴雨時能快速疏通水流，預防水災保護人民生命和財產的安全，民進黨政府能源政策沒有妥善規劃就廢核電，全國電力不足常常跳電，就將罪過推給小動物，台南鄉親更是最大的受害者，毫無章法的發展太陽光電，不但2025年裝置容量的20GW目標難以達成，還造成太陽光電黑金盤根錯節，台南成了黑金的故鄉。

蔡育輝拿這手板說，農電共生、漁電共生、路電共生，尤其2公頃以下小面積種電，台南市府已核准4百多件，掀起重大民怨，良田魚塭毀了，農作物產量銳減，養殖漁業受害更深，大家愛吃的虱目魚，以前1斤只要40元，現在漲到70多元，快要漲1倍，稻米價格也漲百分之5，現在更離譜，居然在水利用地種電，現在只是整地而已，就水泥柱、網子、藤蔓條，未來還要裝置太陽光電板，為了怕影響水流，都不准光纖業者在水溝拉光纖，舉輕以明重，水利地種電的嚴重性，市府怎會不明瞭？應該撤銷，為何還持續核准？

林燕祝憤怒的說，台南市是古都，結果種稻米的農地種電，養殖魚類的魚塭種電，完全無視全球糧食危機，人行道也種電，這叫行人怎麼走路，路人有行的安全嗎？現在水利地種電更讓人生氣，台南市一個容易淹水的城市，永康低窪地區愈強降雨就淹，未來水利地種滿電，如何排水？台南市已經不是幸福城市了，有火力發電廠，全國三分之一的太陽光電板都在台南，市府怎麼跟市民交代，請救救台南市民和無奈的官員吧，民進黨錯誤的政策跟貪汙一樣可怕！

蔡宗豪表示，台灣百分之99的能源都靠進口，日本也是能源仰賴進口，日本也拚淨排碳，但日本沒有在水利地種電因為影響排水，台南安南區海尾路準備裝置4百支行人道太陽光電板，日前才剛剛發生鋼柱被強風吹垮的意外，萬幸的是，沒有行人經過否則傷人怎麼辦？水利用地種滿電如何防洪排水？尤其太陽光電板回收、裝設對生態環境的影響，需要花費非常長的時間才能挽回，不可不慎。

台南市政府水利局、經發局、農業局、地政局、財稅局、政風處官員表示，水利用地種電是在都市發展區，沒有違反設立法令，也沒有違反防洪功能。

國民黨團表示，光纖也者都不能在水溝拉光纖，在水利用地種電怎會不妨礙水流，請市府在2月8日臨時會開議之前，將台南市水利用地種電相關資料送議會，也請檢調針對水利用地種電是否黑影重重，深入調查。