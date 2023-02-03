議員質疑平實營區淪非法夜市區　台南市府：會加強稽核+斷水斷電

▲台南市議會國民黨團抨擊，被市府定位為台南「信義區」的國防部平實營區被成立非法大旺夜市，要求市府鐵腕處置，檢調介入調查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

位在台南東區的平實營區，淪為非法夜市區，造成民怨高漲，長期關注攤販權益的市議會國民黨團，今天召開記者會，抨擊台南市政府花10多億為平實營區整地，卻在「國防立委」壓力下，成為非法大旺夜市，且外傳有議員是股東，還分到20個攤位，質疑市府立場昨是今非。

台南市議會國民黨團指出，市府涉嫌縱容業者掛羊頭賣狗肉還輕罰，黨團要求重罰並修法，若屢勸不聽強制執行斷水電，也請檢調針對外傳的有力人士護航非法大旺夜市，進行調查。

台南市議會國民黨團指出，為了反映民怨，國民黨團兩年多前曾特別召開「沒有台南信義區，只有台南錯亂區？！」記者會，誰知兔年開春就接獲選民陳情，大旺夜市要就地合法化了。書記長蔡育輝率領王家貞、林燕祝、李中岑、許至椿、蔡宗豪議員，召開「昨是今非的台南信義區！」記者會，邀請台南市經發局副局長蕭富仁、市場管理處長陳豪吉、政風處長高伯陽說明。



蔡育輝指出，台南市政府為了讓城市發展脫胎換骨，特別將國防部平實營區定位為台南「信義區」，並花費10多億元整理規劃轉運中心，誰知2年多前，非法的大旺夜市業者，就在平實營區36、37這兩塊5000坪土地上，挖水溝、拉水電、畫好828個格位，開始招商，每1格每月租金4千元，還加2萬5千元的保證金，夜市業者沒有取得執照，國防部也未准許，業者視法規為無物，是哪位「有力人士」在背後撐腰？業者後來又以大益貨櫃屋為名獲得執照，實際經營的是非法大旺夜市，外界都很好奇，能遊走在國防部和台南市政府之間的「有力人士」是誰？

王家貞議員說，台南「信義區」的口號真的讓人眼睛為之一亮，現在非法大東夜市妾身不明，所帶來的交通、環境、噪音等問題，已經激起民怨，在附近勤走基層時，選民們抱怨聲不斷，夜市的狀況掀起地方非議，台南市府是否助紂為虐，大東夜市跟大旺夜市是同一業者，兩者也相距不遠，大東夜市已合法化，為何市府對於非法的大旺夜市卻予以輕罰，台南信義區淪為非法夜市區讓人不勝唏噓。

林燕祝更指出，針對平實營區的發展，國防部當年曾發文給台南市政府，詢問市府對於該地的發展有何計畫，豈知，台南市府回覆國防部公文說，台南市府沒有要用這塊地，非法大旺夜市要開發時，外界就言之鑿鑿，有國防立委介入這塊地的開發，所以大旺非法夜市能掛羊頭賣狗肉的存在，市府對其違法行為還不痛不癢的輕罰，外傳更有議員是股東，這些議員股東還分到20個攤位，是那些有力人士介入，請檢調查察。

許至椿議員說，大旺夜市的存在，市府只開出2張罰單，1張1萬，1張2萬，里民反映市府做法有包庇之嫌，根據攤販管理條例上限是5萬元，為何只罰1萬？而且業者是用大益貨櫃商店街的名目申請，實際卻是經營夜市，市府要做的應該是保護附近合法的業者，而不是縱容非法業者，請市府對於逾越部分祭出鐵腕。

蔡宗豪議員指出，台南市府曾在2021年時跟當地里民協商，當時有做會議紀錄，市府針對協商決議有執行嗎？還是進行黑箱作業，台南是古都，也將平實營區定位為信義區，現在卻讓業者以貨櫃屋申請為名經營大旺夜市，這樣的城市發展，是跟不上大都會的城市風貌，況且市府一再辯稱，對業者的違法行為開罰是依比例原則，但平實營區地價1坪60萬元，業者1個禮拜開市3天，1個月賺6、7百萬元，這符合比例原則嗎？

李中岑議員強調，台南的夜市還不夠多嗎？每周一到假日都有夜市，市民對「大大武花大武花」的口號都朗朗上口，為何一定要讓大旺夜市成立？市府有加強跟地方的溝通協調嗎？民怨如此之大，市府還要包庇給予非法夜市合法化，大家都質疑為何如此好的黃金地段不好好開發，背後有力人士究竟是誰？台南市將心思花在好好招商，好好地將國際知名企業請到台南投資，才是城市發展之道。

台南市政府經濟發展局回應，該地屬商業區，業者依法可申請貨櫃商店街使用，針對業者違規經營夜市，已依法開罰並限期改善，若情節重大，不排除強制斷水斷電，直到改善為止。經發局強調，本案一切依法裁處，各階段都有紀錄可循，沒有包庇。惟行政機關以輔導業者合法經營為目的，裁罰或斷水斷電是最後手段，仍盼業者自主改善。

經發局副局長蕭富仁表示，業者違規經營夜市，之前已多次前往聯合稽查，開出兩張罰單並限期改善，後續亦可能再加強稽查頻率及裁罰，若情節重大，不排除強制執行斷水斷電，直到改善為止。

經發局指出，業者2022年申請經營「貨櫃商店街」，經南市府各權管單位依土地使用分區、環境、消防、工務、交通及營業登記等審核後核准籌設。另業者再向市府申請設置夜市，市場處已依「台南市攤販管理自治條例」駁回。

經發局說明，該地屬商業區，依都市計畫法台南市施行細則第16條，使用分區確實可作商業使用，其中包括攤販集中場(即業者所申請貨櫃商店街)，且國防部在承租書上也同意，可作市集及集合攤販使用。因此經發局在2022年5月核定「大益貨櫃商店街使用計畫」，核定38櫃，2022年9月7日核定第1次變更案，櫃數不變，貨櫃開口及位置、消防設備變動，計畫期限至2024年8月31日止。

業者申請貨櫃商店街，卻違法經營夜市，經發局及市場處、出租土地的國防部皆要求限期改善，針對違法經營夜市部分，2022年12月8日、29日、2023年1月12日、15日、19日，2月2日派員現場稽查，並當場開出兩張1萬及2萬元罰單。若業者仍未停止夜市營業，後續不排除增加稽查頻率及裁罰金額，或強制執行斷水斷電等處置，直到改善為止。