台南營養午餐選用在地食材率太低　3年未調營養午餐費藍軍要求調整

▲台南學校營養午餐採用在地生鮮農漁產品比率也只有25％，台南市議會國民黨團要求教育局和農業局鼓勵契作，並調高3年未調整的營養午餐費用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會進行墊付款審議議程，其中高達3億7千萬的教育局跟營養午餐經費相關案引發討論，國民黨團認為台南是虱目魚故鄉，學生卻吃不到在地生鮮食材，原因竟是「魚電共生」導致虱目魚產量銳減價格暴漲，學校營養午餐採用在地農漁產品比率只有25％，要求市府鼓勵契作，並調高3年未調整的營養午餐費用。

台南市議會國民黨團指出，營養午餐費用目前國小1個月僅795元，物價飆漲下營養午餐只能吃得既廉價又不美味。蔡育輝指出，學生營養午餐是否能讓學生吃得健康吃得營養，家長、學校和國民黨團議員都非常關心，營養午餐食材在地化更是地方農漁友積極爭取的，校長跟他反映，虱目魚是台南在地食材，營養價值非常高，但因魚電共生產量銳減價格暴漲，學校經費根本買不起虱目魚讓學生吃，農業局跟教育局應該好好聯繫一下，讓虱目魚和台南好的在地農漁產品進行契作，否則在地農漁產品只占營養午餐百分之25％真的太低了。

蔡育輝更表示，營養午餐價格3年未漲，更讓大家不滿，從2020年至2022年3年，國小一個月的營養午餐費用只有795元，國中825元，高中一個月855元，現在物價飆漲，這樣的營養午餐費能吃到甚麼？希望市府不要因為選舉因素犧牲學生權益。

蔡宗豪說，學生家長非常關切營養午餐吃得夠不夠營養美味，他跑基層家長都會頻頻跟他反映，孩子都不想吃學校的營養午餐，問題出在哪裡？台南的農漁產品和蔬果都跟小吃一樣，享有盛名，這些在地農漁產品和蔬果為什麼不能直接快速地送到學校，讓生鮮食材立刻上桌，希望教育局能聽到家長們的心聲。

尤榮智說，中小學階段是學生成長的黃金歲月，市府補助的國小營養午餐1個月只有區區795元，完全追不上物價飆漲速度，現在雞蛋一顆從10元漲到15元，雞肉價格也漲很多，食材漲成這樣，3年不變的營養午餐費真的要調整。

王家貞更說，以前1塊豆腐20元上下，現在30元，掛在櫥櫃的香包，同樣價錢以前5包現在縮水只剩3包，顯見3年來物價漲成甚麼樣子，3年來房價更是飆飆飆，台南3年未漲的營養午餐費，又不增加補助，學生只能吃的廉價又不美味。

林燕祝表示，營養午餐這麼廉價，團膳廚師都說不知該怎麼煮，營養午餐在孩子心目中的評價也不好，尤其是素食日，孩子下課見到媽媽的第一句話，居然是快餓死了，追問下才知，營養午餐看起來非常不美味，完全引不起孩子食慾，家長被逼得要幫孩子準備零食，建議不管素食日或平常日，營養午餐費用一定要調高，讓孩子能吃得下。