陳明通為挺林智堅　自爆給余正煌「論文公版」！PTT炸鍋：天下奇聞

▲陳明通指出論文有「公版」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

前新竹市長林智堅14日坦承論文有瑕疵，已撤回對台灣大學學位的訴願。但指導教授、國安局前局長陳明通仍強調林智堅沒抄襲余正煌論文，且自爆有給余正煌台大國發所的論文寫作「公版」。結果聲明一出隨即在PTT炸鍋，不少網友怒轟「所以他自己承認有公版，賣學歷？」「學術論文有公版真天下奇聞」。

陳明通昨日發聲明還原抄襲事件始末，指出「余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者」，因為對方舉證的2016年1月5日論文進度，也是舉證中最初的論文寫作版本。但其實裡面沒有一個字出自余的手筆，那都是他為了協助對方更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，「是本人客製化台大國發所論文寫作『公版』」。

陳明通也透露，該版本是在同年1月2日傳給余正煌的，裡面除了論文的註釋或註解寫法，以及參考文獻的寫作格式舉例外，每一個字句，包括：論文架構、章節安排、研究對象與資料來源、分析工具、全部論文17個統計表格，以及如何解釋這些表格的示範寫法，這些都是他自己的創作，目的是為了教導余正煌，讓其能夠快速進入寫作狀況。

聲明一出，許多鄉民看到陳明通提供「公版」給學生，狠酸「意思就是大家都是抄公版的，別分那麼細」、「公版，一魚N吃，選明通師拿學位好簡單」、「憑啥核心就不是余了？如果你的公版是核心，那你底下畢業的全都是抄襲的意思囉？」「論文還可以有公版喔？厲害欸」、「是要拖所有指導學生下海了」、「可見明通師指導的學生都是抄來抄去」、「還好意思說自己做出客製化公版論文」、「教授幫學生客製化公版論文？什麼學店？」「老師可以做公版論文給學生發揮，真的很暖」、「原來論文有公版耶，通師學生超爽的」、「學術論文有公版真天下奇聞，還教授自己承認」、「用公版帶碩論還敢大聲哦」。