批林智堅未承認「論文抄襲」　王鴻薇：只是幫民進黨清理選舉戰場

▲林智堅。（資料照／記者黃哲民攝）

記者蘇晏男／台北報導

前新竹市長林智堅昨晚表示撤回台大學位的訴願，並坦承論文寫作有「瑕疵」，隨後其就讀台大國發所的指導教授陳明通透過律師發布聲明，稱要還原「事實始末」，期待能還林智堅遲來的正義與公道。對此，國民黨立委王鴻薇今（15日）表示，林智堅通篇說法沒有承認自己有學術論文抄襲，幫民進黨清理選舉戰場，而陳明通力挺林，只是為自己清白而戰，兩人充滿政治跟自己的權宜算計。

林智堅上月被教育部駁回中華大學碩士學位撤銷訴願案，昨晚突發臉書，表示自己已由委辦律師發文教育部，撤回台大學位的訴願；林智堅也說，他自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，要再次向社會大眾表達歉意。

隨後陳明通透過律師發布聲明，表示自己深知林智堅此舉將使林含冤莫白，所以公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供的資料與說明。陳明通也說他要藉這些資料，還原「事實始末」，期社會公眾還林智堅遲來的正義與公道。

對此，王鴻薇15日表示，可是林智堅通篇說法沒有承認自己有學術論文抄襲問題，之所以向社會道歉，不過是要幫民進黨及黨主席賴清德清理戰場而已；尤其賴清德說要處理學倫問題，卻不敢處理林智堅，因此受到外界的批頻跟詬病，所以林智堅並不是真心要為論文抄襲而道歉，只不過是要幫民進黨未來選舉清理戰場。

對於陳明通立刻發聲明挺林智堅，王鴻薇說，陳的聲明內容暗示是其學生余正煌抄襲林智堅，所以目前剩陳明通跟臉書「翁達瑞」在挺林。王也說，陳明通為什麼要挺林智堅清白？看起來不單純為了林，因為如果林論文抄襲確定，陳深危指導老師，當然也要為其違反學術倫理而負責。



王鴻薇總結，事情演變到現在，是林智堅幫民進黨清理選舉戰場，而陳明通力挺林，只是為自己清白而戰，兩人充滿政治跟自己的權宜算計。