賴清德說服林智堅不再戰清白？　黃揚明：陳明通不懂政治處理邏輯

▲林智堅、陳明通。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對前新竹市長林智堅14日晚間透過臉書發文宣布撤回對台灣大學學位訴願，資深媒體人黃揚明今日爆料，其指導教授、前國安局長陳明通在林發文後46分鐘，在某台大國發所師生的群組中發出聲明及附件檔案，而該聲明是陳13日提交給教育部訴願委員會的補充說明文件，檔案中仍堅稱林智堅「含冤莫白」，由此可見二人事先並未溝通好。

民進黨去年九合一選舉大敗，林智堅論文涉抄遭成巷為影響選情因素之一，民進黨中執會上周通過新制，要求未來參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」。林智堅14日晚間則在臉書上發文表示，這段時間自我反省，「自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，我要再次向社會大眾表達我的歉意」，並宣布撤回對台灣大學學位的訴願。

然而，黃揚明15日卻爆料，陳明通在林智堅發文後46分鐘，約晚間10點11分，在某台大國發所師生的群組中發出他的聲明及附件檔案，而該附件檔案正是陳明通在2月13日提交給教育部訴願委員會的補充說明文件，聲明中仍堅稱林智堅將「含冤莫白」、「還諸林智堅先生一個遲來的正義與公道」。

黃揚明分析，由此可知，在2月13日前，陳明通、林智堅兩人都並肩站在清白的戰場上，但2月14日林智堅卻突然拋下恩師離開戰場，二人事先並未溝通好。林智堅文中先是開宗明義提及民進黨中執會上週的決議，還說「避免因我個人的問題，成為投身政治領域者的困擾，更不希望成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題」，黃揚明研判，民進黨主席賴清德一定透過各種管道說服林智堅退出「戰清白」的戰場，因為「政治因素」、「大局為重」是林智堅發文的主要動機。

黃揚明補充，林智堅的認錯、道歉都沒有誠意，從他通篇以「寫作瑕疵」帶過，以及稱後續官司訴訟是「因選舉而起」，都證明了這篇文章都是危機處理、政治妥協。離開戰清白的戰場是對民進黨整體狀態最佳利益的決定，到底是誰、用什麼樣的方式讓林智堅退出戰場，或許未來會有人解密，但曾任國安局長的陳明通卻不懂政治處理邏輯，仍堅持其「明通宇宙」論述到底，相信綠營明理人都會搖頭。

黃揚明強調，據了解，從去年7月起，特別是台大論文的部分，林智堅始終是被陳明通帶著打仗。陳明通每次發完聲明，林智堅就會在當天或隔天開記者會發動攻勢，而陳明通則扮演其中「幕後黑手」的角色。甚至連余正煌在7月初捲入論文案後，當時身為指導教授的陳明通，都要求余不要對外發表任何說法，直到余正煌得知林智堅反控是余抄襲，才忍不住透過律師發聲明捍衛自身清白。整個局都是陳明通一手造成，當林智堅也背離陳明通而去，他又能怪誰呢？

▲▼陳明通聲明及附件檔案。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）