林智堅道歉「並撤回台大訴願」　鄭運鵬不捨：還是相信他

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市前市長林智堅就讀台大與中華大學碩士論文被認定抄襲，經過幾個月訴願後，14日晚間再次致歉，並撤回對台灣大學學位的訴願。對此，民進黨立委鄭運鵬15日表示，林智堅願意撤銷行政上面的訴願，不要讓輿論耽誤在論文事件上，這點自己非常捨不得，他還是相信林智堅，「林智堅扛下這些責任，我很捨不得，但這是他個人選擇，我尊重。」

鄭運鵬表示，昨天晚上看悲情城市修復版到11點多，才看到這篇臉書，自己個人感受很捨不得，就像林智堅內文第一句所寫，賴清德主席在中執會通過：未來參選人都要通過學術倫理切結書。林智堅應該是考量到今年選舉初選也會有切結書，如果社會都聚焦在他的論文爭議上，他也捨不得，更浪費社會成本在他身上，因此願意跟民進黨一起前進。

鄭運鵬指出，林智堅願意撤銷行政訴願，不要讓輿論耽誤在論文事件上，這點自己非常捨不得，畢竟政治是很現實、殘酷的，林智堅所有提出來的資料都可以受到公評，但因為政治跟選舉的關係，「他扛下這些責任，我很捨不得，但這是他個人選擇，我尊重。」

鄭運鵬表示，相信他承受最大委屈跟政治責任，他做這樣的聲明後，也會有仇恨動員、政治上面不同顏色的冷嘲熱諷跟解讀，這是政治非常現實的一面，相信這部分他也有所評估，他有勇氣承受這些結果、政治上面的壓力，讓人敬佩，他讓整個社會不再聚焦在他的論文上面，這件事值得肯定。

對於立委王鴻薇指出林智堅只是為民進黨清理戰場，鄭運鵬指出，這些事證他都看過，確實有時間跟創作上的過程，相較南投縣長林明溱論文，他也沒有去幫助其他學長學弟、也沒有創作的過程，但政治跟選舉都非常現實，林智堅承擔最大的壓力跟責任，不管是行政或司法，都可以看到是他一個人承擔，「我沒有道歉的問題、我相信林智堅。」

對於陳明通提出事證喊冤，鄭運鵬表示，陳明通是當時國發所所長，也是林智堅指導教授，他這些事證如果去年就公開說明，相信事情輿論壓力會不一樣，但那些事證也是公開的，也不會因為林智堅聲明有所改變，很高興看到陳明通公布所有資料，林智堅做出政治選擇壓力是最大的、願意承擔這些責任，「我很佩服，也希望陳明通可以繼續捍衛他當年的教學品質跟學生權益。」

對於學倫爭議，立委許智傑強調，應該有一致標準，國民黨一隻手指指別人，別忘了有3根手指指向自己，民進黨已制定處理機制，就看國民黨是不是說一套做一套？呼籲人民仔細觀察，切勿相信打假球的政黨。