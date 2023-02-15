　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅道歉「並撤回台大訴願」　鄭運鵬不捨：還是相信他

▲▼鄭運鵬受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市前市長林智堅就讀台大與中華大學碩士論文被認定抄襲，經過幾個月訴願後，14日晚間再次致歉，並撤回對台灣大學學位的訴願。對此，民進黨立委鄭運鵬15日表示，林智堅願意撤銷行政上面的訴願，不要讓輿論耽誤在論文事件上，這點自己非常捨不得，他還是相信林智堅，「林智堅扛下這些責任，我很捨不得，但這是他個人選擇，我尊重。」

鄭運鵬表示，昨天晚上看悲情城市修復版到11點多，才看到這篇臉書，自己個人感受很捨不得，就像林智堅內文第一句所寫，賴清德主席在中執會通過：未來參選人都要通過學術倫理切結書。林智堅應該是考量到今年選舉初選也會有切結書，如果社會都聚焦在他的論文爭議上，他也捨不得，更浪費社會成本在他身上，因此願意跟民進黨一起前進。

鄭運鵬指出，林智堅願意撤銷行政訴願，不要讓輿論耽誤在論文事件上，這點自己非常捨不得，畢竟政治是很現實、殘酷的，林智堅所有提出來的資料都可以受到公評，但因為政治跟選舉的關係，「他扛下這些責任，我很捨不得，但這是他個人選擇，我尊重。」

鄭運鵬表示，相信他承受最大委屈跟政治責任，他做這樣的聲明後，也會有仇恨動員、政治上面不同顏色的冷嘲熱諷跟解讀，這是政治非常現實的一面，相信這部分他也有所評估，他有勇氣承受這些結果、政治上面的壓力，讓人敬佩，他讓整個社會不再聚焦在他的論文上面，這件事值得肯定。

對於立委王鴻薇指出林智堅只是為民進黨清理戰場，鄭運鵬指出，這些事證他都看過，確實有時間跟創作上的過程，相較南投縣長林明溱論文，他也沒有去幫助其他學長學弟、也沒有創作的過程，但政治跟選舉都非常現實，林智堅承擔最大的壓力跟責任，不管是行政或司法，都可以看到是他一個人承擔，「我沒有道歉的問題、我相信林智堅。」

對於陳明通提出事證喊冤，鄭運鵬表示，陳明通是當時國發所所長，也是林智堅指導教授，他這些事證如果去年就公開說明，相信事情輿論壓力會不一樣，但那些事證也是公開的，也不會因為林智堅聲明有所改變，很高興看到陳明通公布所有資料，林智堅做出政治選擇壓力是最大的、願意承擔這些責任，「我很佩服，也希望陳明通可以繼續捍衛他當年的教學品質跟學生權益。」

對於學倫爭議，立委許智傑強調，應該有一致標準，國民黨一隻手指指別人，別忘了有3根手指指向自己，民進黨已制定處理機制，就看國民黨是不是說一套做一套？呼籲人民仔細觀察，切勿相信打假球的政黨。

ET快訊
LIVE／舍利子竟有製作專利！唐三藏舍利在台灣　張景嵐新歡起
神人擁585張00878「價值破千萬」！　成交價更震驚
她追劇驚見「媽媽被男友性侵」畫面！　子女都在旁
快訊／高雄警酒駕！　返家撞分隔島
「舍利子製作方法」有專利！　神人完美製程曝
快訊／國3嚴重車禍！　BMW遭夾爆扭曲全毀
台灣汪汪隊回家！　土耳其地勤「燦笑摸頭」暖照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

紐西蘭宣布國家緊急狀態　總統府：轉達蔡英文誠摯慰問與關切

「回郭」雜音多！藍議員嗆來分家產　他曝關鍵人物：一定要深思熟慮

細數林家「5大貢獻」　民進黨轟林明溱：南投不是林家殖民地

諷陳明通是民進黨選舉戰場「大地雷」　張其祿：不小心會被自己炸死

鍾沛君「四大承諾」惹議　本人回應：希望羅智強能正面回答

郭台銘稱「年輕氣盛」才退黨　趙少康笑：這也算某種程度道歉吧

陳明通為挺林智堅　自爆給余正煌「論文公版」！PTT炸鍋：天下奇聞

被王世堅要求為228道歉　蔣萬安：盼撫平傷痕、促進社會和解

林智堅論文涉抄襲終道歉　民進黨：尊重當事人決定

大打林明溱「在地牌」！　國民黨轟蔡培慧「選輸就回中央當官」

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

紐西蘭宣布國家緊急狀態　總統府：轉達蔡英文誠摯慰問與關切

「回郭」雜音多！藍議員嗆來分家產　他曝關鍵人物：一定要深思熟慮

細數林家「5大貢獻」　民進黨轟林明溱：南投不是林家殖民地

諷陳明通是民進黨選舉戰場「大地雷」　張其祿：不小心會被自己炸死

鍾沛君「四大承諾」惹議　本人回應：希望羅智強能正面回答

郭台銘稱「年輕氣盛」才退黨　趙少康笑：這也算某種程度道歉吧

陳明通為挺林智堅　自爆給余正煌「論文公版」！PTT炸鍋：天下奇聞

被王世堅要求為228道歉　蔣萬安：盼撫平傷痕、促進社會和解

林智堅論文涉抄襲終道歉　民進黨：尊重當事人決定

大打林明溱「在地牌」！　國民黨轟蔡培慧「選輸就回中央當官」

連俞涵一頭亂髮「千金變戰俘」　新角色突破《一把青》被封時代劇女神

換種方式享受生活！桃園神社露營咖啡　還有雞尾酒小酌逛市集

泫雅、Dawn約會照曝光！　同時現身展覽「復合證據曝光」

只有今天！手搖飲「5大飲品第2杯10元喝」　青茶、果茶都有

雞排供應商無貸款買七期豪宅　買1戶得賣122萬片雞排

龜屍塞爆蜈蚣籠！捕魚蝦錯殺4、500隻烏龜　嘉義埤塘慘照曝光

紐西蘭宣布國家緊急狀態　總統府：轉達蔡英文誠摯慰問與關切

Hyundai「新中型休旅」大陸市場限定　外型神似KIA Sportage、EV6

ChatGPT影響校園教學　教部首度回應：與清大及各大學協進會交換意見

張雨生專輯秘辛曝！黃韻玲揭原稿藏「數學函數」

政治熱門新聞

高嘉瑜情人節有約了！男伴照曝光粉絲看呆

即／林智堅道歉　陳明通發聲明了

側翼粉專酸佛光山盜圖！事實查核打臉了

郭台銘有意參選！王金平：他承諾將做3件事

賈永婕傳被賴清德問「要不要當副總統」！本人回應

林智堅道歉！徐巧芯3點回問「智取其辱」

林智堅道歉：論文寫作上瑕疵　撤回台大訴願

郭台銘：4年前退黨是年輕氣盛　有需要義不容辭

淘寶舍利子翻車！趙少康要賴清德剷除側翼

與妻、大寶二寶賞燈　蔣萬安情人節放閃

ET民調／2024藍營強棒！侯友宜施政滿意度73%　49.3%市民挺選總統

星雲舍利子曝光！他批「不顧師父叮囑」　佛光山聲明：為免以訛傳訛

民進黨今討論「排黑」　是否溯及既往成關鍵

陳明通自爆有「論文公版」！網炸鍋：天下奇聞

更多熱門

相關新聞

賴清德說服林智堅不再戰清白？　他曝：陳明通不懂政治處理邏輯

賴清德說服林智堅不再戰清白？　他曝：陳明通不懂政治處理邏輯

針對前新竹市長林智堅14日晚間透過臉書發文宣布撤回對台灣大學學位訴願，資深媒體人黃揚明今日爆料，其指導教授、前國安局長陳明通在林發文後46分鐘，在某台大國發所師生的群組中發出聲明及附件檔案，而該聲明是陳13日提交給教育部訴願委員會的補充說明文件，檔案中仍堅稱林智堅「含冤莫白」，由此可見二人並事先並未溝通好。

批林智堅未承認「論文抄襲」　王鴻薇：只是幫民進黨清理選舉戰場

批林智堅未承認「論文抄襲」　王鴻薇：只是幫民進黨清理選舉戰場

林智堅撤回台大碩士學位訴願案　教部證實：依法結案

林智堅撤回台大碩士學位訴願案　教部證實：依法結案

民進黨今討論「排黑」　是否溯及既往成關鍵

民進黨今討論「排黑」　是否溯及既往成關鍵

林智堅道歉！徐巧芯3點回問「智取其辱」

林智堅道歉！徐巧芯3點回問「智取其辱」

關鍵字：

鄭運鵬林智堅陳明通賴清德民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

股神巴菲特重砍台積電！減幅86%　盤後大跌逾4%

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

高嘉瑜情人節有約了！男伴照曝光粉絲看呆

林口情人節撿到「百鈔金莎花束」警急尋人

LINE情人節隱藏貼圖來了！一鍵免費下載

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面