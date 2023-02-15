林智堅撤回台大碩士學位訴願案　教部證實：依法結案

▲教育部證實，林智堅（左）已經撤回台大的訴願案。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅就讀台灣大學與中華大學期間，因為碩士論文被認定抄襲而撤銷學位，經過幾個月抗爭後，昨（14日）晚間宣布撤回對台大學位的訴願，教育部也證實，訴願人（林智堅）已經撤回，所以予以結案。

林智堅就讀台大與中華大學碩士論文被認定抄襲而被撤銷學位，林智堅去年先後透過委任律師向教育部提出訴願，比較晚提出的中華大學訴願，一月已被教育部駁回，外界一直在等待台大訴願案結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但昨晚林智堅透過臉書發布長文表示，這段時間自我反省，「自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，我要再次向社會大眾表達我的歉意」，並宣布撤回對台灣大學學位的訴願卻宣布撤回對台大學位的訴願。

對此，教育部證實，有關林智堅不服台大撤銷其碩士學位處分，向教育部提起訴願案，業經訴願人撤回，故教育部予以結案。

教育部進一步表示，根據訴願法第60條規定，訴願提起後，在決定書送達前，訴願人得撤回。訴願經撤回後，不得復提起同一之訴願。另依行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則第9條規定，訴願事件經依本法第60條規定撤回者，訴願審議委員會無須審決，應即終結。

