情人節夜目擊「裸女」！直播台北街頭索吻　路人傻了：12度耶

▲原PO路上撞見「裸女」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

昨（14）日是超冷的情人節，台北市還亮起黃色燈號（寒冷）低溫特報，有人卻目擊北市燈會有「裸女」在路邊索吻，畫面曝光後，讓全場隔著螢幕也狂發抖，「哇塞……這麼冷……勇敢。」

一位女網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，文中語氣頗錯愕，「呃！她頂著12°C低溫，向過往行人索吻……」並指出地點是台北燈會展區莊敬路。只見路邊站著一名長髮女子，一旁地上放著鞋子、衣物，貌似沒穿的樣子。另外，女子面前還擺著手機支架，似乎在拍攝什麼影片。

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原PO接著在留言處透露，女子乍看像是全裸，但其實有穿著肉色連體泳衣，並不是真的完全沒穿衣服，但仍要打上馬賽克，「遮掩密實度不夠」。也有人指出，那可能是舞蹈表演用的膚色基礎連身舞衣（膚衣）。

至於女子在做什麼？原PO表示，對方胸前掛著一張「Kiss Me」的牌子，應該是想提供「免費之吻（Free Kiss）」，「隔著（類似壓克力板？）安全之吻」。此外，裸女似乎還一邊直播，「昨晚多冷，偶遇她仍敬業直播」，讓穿著厚外套的原PO不禁在心中直讚對方勇氣。

照片讓不少人看傻，「看到就好冷」、「直播賺流量而已吧？不過……至於嗎」、「女人果然是不怕冷的生物」、「冷爆我的天」、「這個是玩真心話大冒險玩輸了是不是？」還有眼尖網友發現背景有個「好丘」的招牌，忍不住直呼，「果然好丘」、「後面看板已表示對她的欽佩，好丘！」