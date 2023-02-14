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最浪漫情人！老翁病房內緊牽臥床妻…見她離世輕喊：下輩子還娶妳

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲85歲的爺爺在加護病房內緊牽老伴的手，真摯的愛感動了許多護理師。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

2月14日是情人節，不少伴侶會相約來個浪漫的約會。對此，護理師林婷也分享與情人有關的浪漫事件，一名奶奶曾因肺部發炎住院，打了鎮定劑以後人沒什麼反應，而丈夫到場時，仍會牽起滿是皺紋的手，細心講述自己一天的經過，更是常常說著「有我在，不要怕」，故事感動了許多人，也讓林婷感嘆，這種畫面「比任何誓言都大」。

林婷在臉書上分享，先前在加護病房時曾碰過一對夫妻，83歲的奶奶因為肺部發炎情況嚴重，於是打了鎮定劑，對外界的聲音沒什麼反應，但85歲的爺爺仍會趁著會客時間，拄著拐杖慢慢走到病房，陪在老伴身邊。

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由於身高不高，爺爺總是拒絕護理師幫忙拿椅子的好意，因為「我坐著太矮了！太太在病床上就看不到我了」。話雖如此，爺爺仍舊每天會趁著這段時間，與躺在床上、沒什麼反應的妻子分享自己一天的經過，例如去了哪裡、吃了什麼，晚上還打算做什麼事等等。

▲ 健保給付病床,病床,電動病床,健保病房。（圖／記者林世文攝）

▲ 儘管奶奶最後離開人世，爺爺仍舊輕輕撫摸對方的頭、臉，更是說出「你安心先走…我下輩子還會娶妳」的誓言，讓護理師們感到鼻酸。（示意圖／ETtoday資料照）

為了讓爺爺能夠待久一點，護理師通常會刻意延長會客時間，讓2人有更多相處時間，且護理師常常能看見，爺爺緊握妻子的手，呼喊著對方的名字，說出「有我在，不要怕」的話語，這讓林婷十分感動，這應該就是病房裡最浪漫的愛情。

林婷為此十分感慨，真正能讓人感動的，從來不是耳邊的情話、昂貴的禮物，而是下意識的惦記以及心疼，還有語氣裡的溫柔、滿眼的在乎，「老一輩人的愛情，是兩雙皺紋密布的手牽連著，真的比任何誓言都大！」

林廷後續補充，雖然奶奶的病情不樂觀，最後還是安詳去世，爺爺仍舊十分平靜，摸了摸對方的頭、臉，同時立下誓言，「你安心先走…我下輩子還會娶妳。」

 
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