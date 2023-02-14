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林口情人節撿到「百鈔金莎花束」　在地人：今晚多了一個傷心人

▲▼林口情人節撿到「百鈔金莎花束」警急尋人　在地人：今晚多了一個傷心人。（圖／翻攝林口大家庭臉書）

▲林口有民眾在情人節撿到「百鈔金莎花束」。（圖／翻攝林口大家庭臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2月14日是情人節，不少伴侶會相約來個浪漫的約會。新北市林口分局指出，有民眾拾獲一束百鈔金莎花束，希遺失者可以盡快認領。沒想到，許多網友被該文釣出，認為這束花背後一定有個悲傷的故事。

林口分局林口派出所在臉書社團「林口大家庭」PO出一張照片表示，14日受理到照片中的遺失物，拾得人表示是在林口國小附近拾獲，如果民眾有遺失該物品的話請與林口分局林口派出所聯絡，電話為0226011630。

照片顯示，該花束為粉紅色、白色包裝，內部有至少80隻百鈔包覆的金莎巧克力，上方則有一隻Hello Kitty娃娃，以及一個巨大的粉紅色領結。

網友看完紛紛留言，「拜託快刪文 被老婆看到我就慘了」、「今晚多了一個傷心人」、「因為不是紫色的是紅色的所以才拒絕嗎？」「可以先刪文嗎？被我女友看到就慘了」、「會不會是放在現場等女主角，結果被誤以為是丟棄啊啊啊啊啊」、「看來今晚有人在傷心」。

也有人說，「完了，芭比Q了」、「完了求婚被拒」、「感覺有淡淡的哀傷」、「如果紅色換成藍色…結果可能大不同」、「被拒收有點糟糕」、「遺失者已哭…又被員警呼喚…更哭…情人節快樂」、「應該是看到自己的女朋友被別的男生騎車載著，剛好從面前經過，然後打電話給自己的女朋友，電話也不接或是騙他在加班」。

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