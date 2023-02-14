注定當海王海后！「4生肖」養備胎專家　命理師：招惹恐受傷

▲每個人都希望在感情世界不被傷害。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

許多人都希望在情人節這天能終結孤單，卻又害怕遇到情場高手被狠狠傷害。命理網站《旺好運》就表示生肖龍、生肖蛇、生肖羊、生肖猴的人，天生就是養備胎的專家，提醒大家「若招惹到他們可能會受傷」。

大多情侶在進入一段感情之前，都會經歷彼此互相認識的階段，但有些「養備胎」高手卻伺機而動，當你以為他對你有意思時，其實本身早就有伴，又或著你只是他漁場之中的一條魚，而這4個生肖也有可能不是惡意，但因為本身的社交特質，常常會令人誤會。

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生肖龍

屬龍的人通常不是刻意與人保持曖昧關係，但他們跟誰都處得不錯，相處過程若和別人有些什麼親密來往，也沒自覺，因為他們自然就是這樣了。

生肖蛇

屬蛇的人可是玩曖昧高手，尤其很會撩人，曖昧對象都會被哄得心花怒放，暈船暈到無法自已，可是他們卻沒放在心上，小心招惹到可能會受傷喔！

生肖羊

屬羊的人性格溫柔，很容易失去理智，陷入感情漩渦，而且對象不只一人！所以在旁人眼裡看來就是到處搞曖昧得高手了。

生肖猴

屬猴的人天生八面玲瓏、善於交際，在感情上也不例外，他們很懂得展現自己的魅力，跟每個對象搞搞曖昧的事非常容易，信手拈來。