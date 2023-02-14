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大陸 大陸焦點 特派現場

OL情人節禮物收到手軟！同事見「座位被隔開」傻了：有些還沒送到

▲▼女子收到大量禮物。（圖／翻攝微博）

▲女子收到大量禮物，讓同事們都看傻眼。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

情人節總會有許多人浪漫送禮，不過若是行情太好，也可能嚇到身邊的人。陝西一名OL在情人節前夕收到許多禮物，這些禮品全都送進了辦公室，直接在座位旁邊排出一道牆，恐怖的畫面讓同事傻眼，後來經過細問，才知道「有些禮物還在路上」，頓時不知道該說什麼，離奇的畫面曝光後，讓不少網友看傻眼。

綜合陸媒報導，女子是陝西某間公司的職員，平時異性緣相當不錯，情人節前夕有不少追求者選擇送禮到公司示愛。由於收到的禮物太多，女子的座位擺不下，只能暫時放在一旁，沒想到竟築成了一道禮物牆。

▲▼女子收到大量禮物。（圖／翻攝微博）

▲同事一問才知道，原來這些禮物還不是全部，有些還在路上沒送到。（圖／翻攝微博）

公司同事十分傻眼，拿出手機開始拍攝，也仔細清點了其中的禮物內容，除了有鮮花以外，還有各種糖果、餅乾以及巧克力，甚至還有櫻桃組合而成的花，這些禮物在走道、座位之間築出了一道牆，令人更傻眼的是，詢問女子後才知道，原來還有禮物「正在送來的路上」，這些還不是全部，讓同事不曉得要再說什麼。

傻眼的畫面曝光後，引發網路討論，但有不少網友認為，這並非意味著女子有多優秀，而是行為舉止太過隨便、不懂拒絕，「情人節收這麼多，不見得是好事吧」、「從小我就告訴女兒，不要隨便接受男人的禮物、不要曖昧不清，拒絕人要婉轉地說明白，不然很容易惹禍上身，甚至失去生命」、「這樣好嗎？說明自己利害還是隨便」、「一份禮物是不是代表一個情人？厲害了女同胞！」

 
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