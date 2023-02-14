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美商太陽鳥進駐新北寶高園區！　斥資2億研發增百名軟體人才

▲▼ 美商太陽鳥進駐新店寶高智慧產業園區 。（圖／記者崔至雲攝）

▲美商太陽鳥進駐新店寶高智慧產業園區。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

美國新澤西州的世界級軟體供應商「美商太陽鳥軟體股份有限公司」，去年申請進駐新店寶高智慧產業園區後，今（14）日舉辦開幕典禮。新北市副市長劉和然提到，未來美商太陽鳥預計投資2億元持續研發，並將再增加百名軟體研發人員，發展更多的智慧化科技產業軟體服務；此外，寶高園區廠商進駐率已達99%，期待未來持續提升新北企業競爭力。

劉和然表示，新店寶高智慧產業園區迄今成功引進鴻海、台灣國際航電Garmin、特斯拉、研揚科技、立象科技與美商太陽鳥軟體等智慧城市相關產業的國際大廠進駐，進駐率已達99%。

▲▼ 美商太陽鳥進駐新店寶高智慧產業園區 。（圖／記者崔至雲攝）

其中美商太陽鳥為世界級的資訊中心基礎設施管理(Data Center Infrastructure Management, DCIM)軟體供應商，目前總客戶數超過1600個，包括 IBM、Intel、Microsoft等全球企業客戶群。未來美商太陽鳥預計投資2億元持續研發，並將再增加百名軟體研發人員，發展更多的智慧化科技產業軟體服務，對新北市推動ICT產業發展深具意義。

美商太陽鳥董事長徐清一表示，美商太陽鳥致力於幫助資訊中心節能減碳及提升管理效率，協助減少溫室氣體和碳排放。近年來也積極與大專院校進行產學合作，希望培育更多的軟體人才，例如提供國立台北科技大學在學學生實習機會。

▲▼ 美商太陽鳥進駐新店寶高智慧產業園區 。（圖／記者崔至雲攝）

徐清一說明，美商太陽鳥的前身力登電腦股份有限公司軟體部門就是落腳在新店，因此與新店有相當深的情感連結，寶高智慧產業園區有完善的空間與環境，使得美商太陽鳥希望在此設立台灣研發總部，與新北市一起帶動產業發展。

▲▼ 美商太陽鳥進駐新店寶高智慧產業園區 。（圖／記者崔至雲攝）

新北經發局也提到，美商太陽鳥成立於2015年，以創新的思維，提供資訊中心客戶簡易、快速、完備的DCIM解決方案，協助客戶解決各項機房管理問題，改變傳統Excel、Visio或自製的數據庫的方式。美商太陽鳥在台灣擴大投資及佈局，順利在寶高智慧產業園區設置約600坪的研發總部，招募及培育優秀研發人才，負責研發DCIM產業相關技術。期望結合在地的供應商，共同在DCIM技術架構下進行產業升級，提升企業競爭力。

經發局補充，寶高園區目前進駐率達99%，後續還有4個單元辦理招商作業。市府將持續佈局產業群聚空間，驅動產業成長，帶動在地化的群聚效應。

▲▼ 美商太陽鳥進駐新店寶高智慧產業園區 。（圖／記者崔至雲攝）

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