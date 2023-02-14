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台2線龍洞段區間測速　50天取締428件！警：勿信網路傳言

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區台2線85.8公里到87.5公里實施區間測速系統，龍洞隧道附近彎道密集，往來車輛常因車速過快，加上載重不均或貨物未捆牢，發生車輛翻覆後貨物散落路面，或車輛失控衝至對向車道等事故。新北市瑞芳警分局自2022年12月15日0時起至今，違規超速計44件、違規跨越雙黃線則有386件，共取締428件。

▲台2線龍洞段區間測速 50天共取締428件。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北台2線龍洞段區間測速，50天共取締428件。（圖／合成照／記者郭世賢翻攝，下同）

瑞芳警分局表示，自區間測速及科技執法啟用至今年1月底，違規超速計44件、違規跨越雙黃線則有386件。依據統計資料顯示，部分駕駛人誤信網路傳言，以為跨越至對向車道，即可避開區間測速，然此舉不但無法避開測速，還會因跨越對向車道而多1張罰單。警方強調，跨越對向車道駕駛，不但危險還會影響他人行車安全。

瑞芳警分局長王耀輝表示，自科技執法啟用後，該路段截至目前仍未聽聞事故意外發生，顯見防治事故成效良好。但設置科技執法目的仍是希望藉由科技輔助，防制交通違規肇事，改善行車秩序，降低事故發生，呼籲民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，才能安全返家，免於荷包失血。

▲台2線龍洞段區間測速 50天共取締428件。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼新北台2線龍洞段區間測速，車輛違規跨越雙黃線取締386件。

▲台2線龍洞段區間測速 50天共取締428件。（圖／記者郭世賢翻攝）

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