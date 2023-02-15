醫狂推「這款火鍋料」！曝3大好處：增肌又補鐵「不輸給雞胸肉」

▲台人喜歡吃鍋。（圖／記者黃士原攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

天氣一冷不少人都愛「嗑鍋」，但火鍋料加工食品居多，熱量很高、多吃易胖。不過，內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，火鍋料中的「鴨血」其實是充滿營養的食物，他也指出鴨血的優點，不但熱量低、體積大，吃多不易胖，還很有飽足感，根本不輸雞胸肉。

蔡明劼醫生於臉書粉專《蔡明劼醫師 健康。瘦身》發文透露，在眾多火鍋料中，他最愛的其實是又軟、又醜、又不起眼的「鴨血」，且整理出吃鴨血的3大好處。

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▲醫生指出吃鴨血的3大好處。（圖／取自免費圖庫pixabay）

１、鴨血幾乎是純蛋白質

鴨血的營養成分：每100克的鴨血裡面，含有蛋白質6克、脂肪0.3克、碳水0克。這個蛋白質／脂肪的比例，可不輸給雞胸肉（而且雞胸肉吃久了總要換換口味）。

２、鴨血超級有飽足感

每100克的鴨血熱量只有29大卡，而且扣除蛋白質和少量的脂肪後，剩下的93.7克幾乎都是水。這種熱量低、體積大的食物，最適合讓你塞飽肚子，又不容易熱量超標。

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３、鴨血可以補鐵

每100克的鴨血含有鐵15.6毫克，剛好補足國建署所建議，成年女性一天的鐵攝取量。與其去買貴貴的保健品補鐵，不如偶爾吃鴨血比較實在（價錢便宜多了）。

蔡明劼也補充，許多高檔的火鍋店可以無限追加湯底，剛好可以大肆享用鴨血。但他也提醒各位，麻辣鍋的湯頭非常油膩，記得淺嚐即止、不要貪喝。

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