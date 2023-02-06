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大陸 大陸焦點 特派現場

提議吃火鍋老公拒絕！她暴怒突跳車　下秒「顱腦撞地」慘死

▲火鍋，臭臭鍋，一人鍋，涮涮鍋，麻辣鍋，養生鍋。（圖／CFP）

▲妻子為了想吃火鍋，而跳車喪命。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

因執著於想吃火鍋，妻子與丈夫發生了爭吵，誰知愈演愈烈，氣急的妻子竟然在中途跳車喪命，而丈夫也因此被告上法庭。據悉，妻子是頭部砸地，所以因顱腦嚴重損傷而死亡。近日，在中國裁判文書網上，公布了這個讓人唏噓的案子。

據《上海法治報》報導，2020年9月的一天，王強（本文皆為化名）駕車載著妻子去看3歲多的女兒。路上二人一直因為「吃火鍋」的問題發生爭吵。其實，早在出發前，夫妻二人就因為這個問題爭論許久了。妻子李麗表示，自己現在只想去吃火鍋，並不想去看孩子。而王強則堅持要先去看孩子。

坐在後排的李麗看丈夫並沒有調轉車頭帶自己去吃火鍋的想法，生氣之餘做出了一個讓人意想不到的舉動，在車輛還在行駛的情況下，打開車門跳車！

王強發現妻子跳車，立即停車查看，並撥打救護車急救，但醫生到場後發現，李麗是頭部落地，所以因顱腦嚴重損傷而死亡。之後，王強主動到派出所投案自首。

2021年8月24日，內蒙古自治區阿拉善左旗人民檢察院以王強犯過失致人死亡罪，向內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院提起公訴。

法庭上，王強的辯護律師表示，王強發現妻子跳車後進行及時搶救等待救援並報案自首，可以從輕或者減輕處罰。而且，本案的發生李麗有重大過錯，李麗因為想出去吃火鍋而拒絕看望女兒才引發本案。她突然跳車後王強始料不及，並且及時停車急救，並撥打急救電話為被害人爭取寶貴的時間。王強從事發到案的全過程始終沒有拒絕、逃避、抗拒，主動交代犯罪事實，認罪態度好，系初犯，無犯罪前科，積極與被害人家屬協商賠償事宜並取得諒解。

此外，在案發前，本案被害人李麗借了27萬（人民幣，下同）的外債，用於平時的吃喝享受。而王強不僅一個人擔負起了照顧年幼女兒的責任，還一邊打工一邊償還債務。辯護律師提出，王強雖然過失致人死亡，但沒有主觀惡性。他是年老的母親和年幼的女兒唯一的依靠，希望法庭能夠判處王強緩刑，從而有利於他照顧年幼的孩子和盡快償還被害人留下的巨額債務。

事發後，王強主動聯繫了自己的岳父，並承擔起贍養義務，岳父也對王強的行為予以諒解，並出具書面諒解書。

內蒙古自治區阿拉善左旗人民法院認為，王強因過於自信的過失致一人死亡，其行為已構成過失致人死亡罪。事發後，王強的自首行為依法可減輕處罰。但家裡老人及孩子需要照顧、外債需要償還等情況，與本案定罪量刑無關，本院不予採信。量刑時考慮王強與被害人家屬達成和解協議並取得書面諒解、自願認罪認罰，依法可以從寬處罰。

法院最終判決，被告人王強犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑2年，緩刑3年。

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