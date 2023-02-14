送吃剩火鍋給遊民挨轟！黃大米「最有資格罵我的他，沒丟石頭」

▲火鍋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名作家黃大米日前發文，說她和朋友去吃火鍋，並將吃不完的食材全丟下去煮，打包給火車站的遊民；她還猜測遊民看到豐盛的食物，會覺得是上帝給的，「這樣的感覺一定挺好的！」不過該篇文章事後被罵翻，她也緊急刪除，稍早她更發文回應此事，「最有資格罵我的他，沒有對我丟石頭」。

該篇引發正反聲浪的文章內容寫道，黃大米與好友去吃火鍋，結果吃不完，所以便將許多食材全丟下去煮，並請服務人員打包，親自帶去火車站送給遊民。她將熱騰騰的火鍋和飲料放在遊民身邊，並注意到「他的枕頭」竟是一本綠色封面的聖經，於是心想對方起床看到豐盛的食物，會覺得那是上帝給的，這樣的感覺一定很好。

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事後臉書粉絲團「氣炸伯」發文直呼，送廚餘還沾沾自喜、說自己是上帝？也有不少網友忍不住痛批，「火鍋裡都是她跟朋友的口水，她怎麼好意思給別人吃」、「真的是假慈悲」、「吃不完的剩菜怎麼好意思說是豐盛的食物」。

▲氣炸伯發文評論此事。（圖／翻攝自Facebook／氣炸伯）

眼見火越燒越大，黃大米稍早發文表示，確實如大家所說，每份善意都未必是當事人所要的，可能好心做了壞事；也確實遊民吃了他的火鍋，生病了怎麼辦？但也確實遊民沒有加熱器材，要怎麼吃？最後一個確實是，食材是新的，但湯底是她吃過的，感謝大家的建議，之後她會換新的湯底。

黃大米說，她已經看到大家的建議，也會針對不妥之處修正，但她更在意的是，那位遊民是否健康？醒來是什麼感覺？會不會不開心？於是她回到火車站找遊民，詢問是不是有吃到火鍋？對方則給予肯定的答案，並說不錯吃，還溫溫的。

▲黃大米回應。（圖／翻攝自Facebook／黃大米）

黃大米轉述遊民所言，「覺得好吃，也沒有因此生病」，至於把聖經當枕頭，是因為自己是基督徒，而看到那些食物，也覺得是恩典。對此，黃大米感到開心，接著注意到對方的乞討碗內沒有錢幣，還給了100元「開市」。

黃大米最後說，看到遊民健康就安心了，所幸沒造成對方困擾和麻煩。她也特意拍攝影片，徵求對方同意後PO出，「謝謝最有資格對我丟石頭的他、最有資格罵我的他，沒有對我丟石頭，而是吃得很開心，真的很謝謝」。