火鍋吃不完！女作家「All in食材」打包請遊民　他傻眼：根本廚餘

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女作家日前和友人吃火鍋，由於吃不完，兩人將食材全丟下鍋煮，並請店員打包，最後拿到火車站送給遊民。此舉讓作家謝知橋不以為然，認為在給予幫助前，應設身處地思考一下，更直言「拜託不要把廚餘拿給遊民還沾沾自喜。」

謝知橋深夜在臉書直呼，「看到一位作家發文，表示她跟朋友去火鍋店吃不完，就把全部的料煮一煮，外帶後放在熟睡的遊民旁邊，並認為遊民應該會很開心。」

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▲他認為，幫助別人前，應抱有同理心，而不是自以為是的施捨。（圖／翻攝自臉書／謝知橋）

這讓他不禁傻眼，吐槽「姑且不論吃過的火鍋就是廚餘，在這種天氣下，她真的以為遊民醒來之後，吃到的是熱騰騰的火鍋嗎？遊民醒來之後看到的，是身邊的一袋噁心的油水欸！拜託不要把廚餘拿給遊民還沾沾自喜，這只是在亂丟垃圾。」

謝知橋中肯表示，「每次給予幫助之前，都設身處地思考一下，如果是自己，會想要收到這樣的幫助嗎？如果自己也OK，甚至會感到開心，那才叫做善意，否則就只是高高在上的施捨而已。」

▲女作家已刪文。（圖／翻攝自臉書／謝知橋）

對此，網友們也紛紛回應，「真恐怖，裡面不知道混了多少口水」、「好噁，自以為的愛心，其實充滿惡毒的岐視，自認為的優越感」、「這些假道學，真壞」、「拜託沒有心，就不要隨便去打擾街友，還要寫出來賺流量」、「那火鍋裡面都沾過她的口水了吧！把人當廚餘回收桶嗎」。