監察院高端調查報告屆期無下文　國民黨團：別淪為執政黨打手

▲國民黨立委林思銘、王鴻薇14日出席國民黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對的高端疫苗採購案、新竹棒球場案和《鏡電視》執照關說疑雲案，監察院遲遲沒有查出真相，國民黨立法院團今（14日）舉行記者會，質疑監察院是在為執政黨護航、掩飾、遮羞，甚至消極不作為。國民黨團呼籲監察院，不要淪為執政黨的打手，監察院的聲譽不能因此淪喪，何時提出三大案調查報告，監察院必須對全民說清楚。

首席副書記長林思銘表示，這三大案中的高端疫苗採購案，根據「監察院辦理調查案件注意事項」規定，重大特殊案件法定調查期限為一年，最多可延長一年半，而高端疫苗採購案被監察院列為重大特殊案件，立案時間為2021年6月18，最晚要在2023年1月18日做出調查報告，但迄今超過一個月，難道是因當時傳出陳建仁將接任行政院長，整個調查報告被抽走？護航陳建仁？監察院要不要出來公開自清？

林思銘也說，新竹棒球場去年7月22、23相繼傳出多名球員受傷，監院10月立案調查，至今未有結果；而《鏡電視》關說疑雲，去年4月有監委要求提供鏡電視、台數科是否有不當介入相關資料，至今仍未正式立案調查。

林思銘說，從這三案可看出，監察院是如何消極不作為，儼然成為執政黨的打手，這要如何維繫官箴？又如何能督促行政部門及公務人員奉公守法、依法行政?反觀監察院對於新北市恩恩案，僅6個月就結案做出調查報告。因此呼籲監察院針對三大疑案，盡速查明，以調查恩恩案的效率，給全民一個真相。

立委李德維表示，針對新竹棒球場弊案疑雲，審計部新竹市審計室在去年10月直指新竹球場4大缺失，包括專案管理與監造併案發包委託同一廠商；建造費用倍增，逕採限制性招標議價，排除其他專業廠商；紅土及土壤級配為符合統包需求規範，發現缺失仍啟用；未依契約規定辦理驗收，即點交OT廠商營運使用。李德維要請問監察院，當初審計室報告，現在流浪去哪了？監察委員看到了嗎？

李德為也指，《鏡電視》執照疑雲傳出政府高層錄音檔譯文，指證歷歷總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌都有介入，監察院到現在還不願查出真相，是忘記了？還是害怕想起來？本該是獨立機關的NCC，主委陳耀祥在《鏡電視》發照過程中，到底有沒有受到蔡英文的指示？以及民進黨派系介入？國民黨團會持續要求監察院，必須向全民釐清真相！

立委王鴻薇表示，社會大眾非常關切的三大案件，看不到監察院的調查報告，是沒有調查？還是延宕調查？難道監察院睡著了嗎？王鴻薇指出，高端疫苗採購案，監察院認為屬特殊案件，但期限屆滿在今年1月18日，請問監察院，為何到現在還提不出調查報告？

王鴻薇說，外界認為，監察院為了要避開去年底的九合一大選敏感時期，因此延後提出報告。今年初高端疫苗調查報告仍舊無聲無息，難道是為了陳建仁嗎？當年被網友封為「高端聖騎士」的陳建仁，在高端疫苗進行人體實驗時打的是安慰劑，卻大讚高端疫苗效果絕佳，多次公開為高端護航、背書；甚至包括蔡英文、綠營高官和綠委們，獻出手臂給高端疫苗。

王鴻薇質疑，是不是陳建仁年初傳出即將接任行政院長，監察院就全力配合將原本該提出的調查報告，無聲無息地掩飾過去？近期網路更是瘋傳，由民進黨政府全力護航的高端，今年一月份營收居然是0元，這是上市公司、疫苗國家隊嗎？不是應該發展次世代疫苗嗎？

王鴻薇要問監察院，1月18日應該提出的結案報告到底跑去哪裡了？還是監察院要繼續裝睡？

▼立委李德維。（圖／記者蘇晏男攝）