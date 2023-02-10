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夏立言會宋濤「陸委會稱矮化主權」　國民黨團：民進黨做不到別抹紅

▲國民黨副主席夏立言今（9日）傍晚在北京釣魚台國賓館與中國國台辦主任宋濤進行會談。（圖／國民黨提供）

▲夏立言9日在北京釣魚台國賓館與宋濤進行會談。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副主席夏立言昨傍晚與國台辦主任宋濤面對面談話，會後陸委會表示談話內容矮化且傷害我國主權。國民黨立法院黨團總召曾明宗今（10日）表示，夏立言昨談話重點是希望強化兩岸溝通，有溝通才有共識，兩岸才能循良性發展，相信夏的付出，全民會看的到。曾銘宗也說，也希望民進黨自己做不到，不要抹紅國民黨。

夏立言昨傍晚與宋濤會談後，國民黨發布新聞稿，轉述夏會談一開始就提出「三大訴求和關切」，一是呼籲兩岸過去已經達成的民生協議，一定要想辦法落實和維護；二是要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本；三是兩岸應該要盡量緩和緊張情勢，盡最大努力追求和平穩定。

《新華社》則報導，宋濤表示陸方貫徹中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同國民黨加強交往，增進互信，攜手推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，共同努力為台海謀和平；也將繼續秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，深化兩岸各領域交流合作，促進兩岸同胞心靈契合。

《新華社》也提及，夏立言表示，面對台海變局，切盼兩黨在九二共識、反對台獨基礎上，持續溝通、真誠合作、深化互信、聚同化異，增進兩岸人民權益福祉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

國民黨團10日上午舉行記者會，媒體詢問夏立言與宋濤會面談及九二共識、一中各表，委員們是否認為有助兩岸關係發展？曾銘宗回應，夏立言昨談話重點是希望強化兩岸溝通，有溝通才有共識，兩岸才能循良性發展，相信夏的付出，全民會看的到。

曾銘宗也說，也希望民進黨自己做不到，不要抹紅國民黨，尤其企業界一再要求海基會要恢復該有的功能，夏立言冒著被民進黨抹紅風險，去替台商、國內農漁民反映目前的問題，重點是強調加強溝通、讓兩岸和平發展。

針對夏立言與宋濤的會談，陸委會表示，中共當局在會見我方人士提及所謂「貫徹解決台灣問題」總體方略，無疑是刻意凸顯其對台政策旨在對我主權尊嚴的矮化與傷害。陸委會也說，國共兩黨在九二共識相互呼應，台灣人民無法接受，「我政黨人士在交流活動中應義正辭嚴、充分反映台灣民意對捍衛主權民主及反對武力脅迫的堅定立場。」

對此，曾銘宗表示，有沒有矮化主權，尊重陸委會相關說明，但有時候政治場合的發言，像夏立言堅持自己的想法，就是代表國民黨立場，希望維持兩岸和平發展 。

至於陸委會副主委梁文傑曾在台北市議員任內，主張共機持續擾台就停辦雙城論壇，但昨又聲稱，進入政府單位後，要考慮到台灣跟中國大陸間，存在「方方面面的交流跟經貿的需要」。

曾銘宗批評，梁文傑過去對兩岸的發言，有很高的意識形態，是標準的換了位子換了腦袋，國民黨團希望梁擔任陸委會副主委後，其發言須符合身分跟陸委會的權責跟定位。

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