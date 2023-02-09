超過43萬人繳不起學貸　國民黨團籲蔡政府祭「免利息」

▲國民黨團9日舉行「學貸免利息，照顧弱勢快上路」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對新冠疫情、通貨膨漲及央行升息三方夾擊下，造成年輕人的學貸負擔加重，壓得快喘不過氣來，國民黨立法院黨團今（9日）召開記者會，呼籲蔡政府、陳內閣，挺年輕人不能只有口號，政府既然要從超徵稅收拿出3800億元幫助弱勢，那就從免學貸開始做起，金額僅40億元，就看蔡英文總統願不願意兌現承諾而已。

總召曾銘宗表示，學貸免利息是國民黨團長期主張，台灣社會貧富差距大，尤其在蔡政府執政6年來，讓貧富差距愈來愈大；根據財政部統計資料，台灣擁有三戶以上房屋為3萬6707人，占6.98%、10戶以上有1659人，占0.32%。

曾銘宗說，有錢人一直買房，但年輕朋友低薪、繳不起學貸，甚至前年經常性實質薪資呈現0.4%的負成長，去年也呈現-0.11%。換句話說，年輕朋友低薪，實質薪資又低，根本就快活不下去。

曾銘宗也指出，再根據信保基金統計111年8月底，繳不起學貸年輕人，高達43萬7379人，結果會變成信用不好，無法跟銀行往來，無法申請信用卡。其中，從105年底到去年八月底，繳不起學貸的青年，高達10萬4112人，增加幅度31%，顯示年輕朋友學貸問題嚴重。

曾銘宗呼籲蔡政府趕快面對，尤其是行政院長陳建仁宣示，要拿出超徵的3800億元照顧弱勢，因此國民黨團具體意見，學貸免利息一年經費是40億元，包括補助和部分年輕朋友自行負擔部分，只佔教育部今年經費總額2898億的1.3%，占中央政府總預算2兆6891億元的0.15%，卻可讓42萬名年輕朋友受惠，請所謂溫暖堅韌的陳內閣立即實施「學貸免利息」。

書記長謝衣鳳指出，根據勞動部、教育部統計，2021年大學畢業生每月平均經常性薪資僅3萬元，弱勢的私校生學貸金額，有可能到了30歲都還還不完；而2019年到2022年，今年15-29歲的失業率，都比整體失業率高。

謝衣鳳說，2016年學貸利息補貼26億元，之後逐年下降，2017年為24億元、2018年為23億元、2019年為22億元、2020年20億元、2021年為20億元，以目前學貸利息1.525%來看，若加上學生自行負擔的學貸利息，總共也只需要44億左右經費，政府絕對負擔得起，就看蔡政府要不要做而已。

立委費鴻泰表示，學貸利息全補貼，一年的金額約20億元到26億元間，按照財政部公布的資料，2022年稅收超徵4950億元，相對學貸利息20億元，比例非常低，僅占千分之四；現在有五萬名畢業生，因為無法還學貸遭法院強制執行。

費鴻泰進一步指出，從長期來看，蔡英文在競選總統提出，畢業後如果月收入低於4萬元，可以緩繳學貸本息一年，最長八年，若八年後月薪還不到4萬元，之後八年可以只繳利息不還本金，此項政策正在執中。但為何僅以4萬元為標準？國民黨團建議教育部，可依照主計總處統計勞工平均月所得中位數為標準，逐年調整，如同物價通膨指數增加多少，申報所得扣除額可以增加的邏輯，呼籲行政院、教育部能夠制度化。