　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

超過43萬人繳不起學貸　國民黨團籲蔡政府祭「免利息」

▲國民黨團舉行「學貸免利息，照顧弱勢快上路」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團9日舉行「學貸免利息，照顧弱勢快上路」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對新冠疫情、通貨膨漲及央行升息三方夾擊下，造成年輕人的學貸負擔加重，壓得快喘不過氣來，國民黨立法院黨團今（9日）召開記者會，呼籲蔡政府、陳內閣，挺年輕人不能只有口號，政府既然要從超徵稅收拿出3800億元幫助弱勢，那就從免學貸開始做起，金額僅40億元，就看蔡英文總統願不願意兌現承諾而已。

總召曾銘宗表示，學貸免利息是國民黨團長期主張，台灣社會貧富差距大，尤其在蔡政府執政6年來，讓貧富差距愈來愈大；根據財政部統計資料，台灣擁有三戶以上房屋為3萬6707人，占6.98%、10戶以上有1659人，占0.32%。

曾銘宗說，有錢人一直買房，但年輕朋友低薪、繳不起學貸，甚至前年經常性實質薪資呈現0.4%的負成長，去年也呈現-0.11%。換句話說，年輕朋友低薪，實質薪資又低，根本就快活不下去。

曾銘宗也指出，再根據信保基金統計111年8月底，繳不起學貸年輕人，高達43萬7379人，結果會變成信用不好，無法跟銀行往來，無法申請信用卡。其中，從105年底到去年八月底，繳不起學貸的青年，高達10萬4112人，增加幅度31%，顯示年輕朋友學貸問題嚴重。

曾銘宗呼籲蔡政府趕快面對，尤其是行政院長陳建仁宣示，要拿出超徵的3800億元照顧弱勢，因此國民黨團具體意見，學貸免利息一年經費是40億元，包括補助和部分年輕朋友自行負擔部分，只佔教育部今年經費總額2898億的1.3%，占中央政府總預算2兆6891億元的0.15%，卻可讓42萬名年輕朋友受惠，請所謂溫暖堅韌的陳內閣立即實施「學貸免利息」。

書記長謝衣鳳指出，根據勞動部、教育部統計，2021年大學畢業生每月平均經常性薪資僅3萬元，弱勢的私校生學貸金額，有可能到了30歲都還還不完；而2019年到2022年，今年15-29歲的失業率，都比整體失業率高。

謝衣鳳說，2016年學貸利息補貼26億元，之後逐年下降，2017年為24億元、2018年為23億元、2019年為22億元、2020年20億元、2021年為20億元，以目前學貸利息1.525%來看，若加上學生自行負擔的學貸利息，總共也只需要44億左右經費，政府絕對負擔得起，就看蔡政府要不要做而已。

立委費鴻泰表示，學貸利息全補貼，一年的金額約20億元到26億元間，按照財政部公布的資料，2022年稅收超徵4950億元，相對學貸利息20億元，比例非常低，僅占千分之四；現在有五萬名畢業生，因為無法還學貸遭法院強制執行。

費鴻泰進一步指出，從長期來看，蔡英文在競選總統提出，畢業後如果月收入低於4萬元，可以緩繳學貸本息一年，最長八年，若八年後月薪還不到4萬元，之後八年可以只繳利息不還本金，此項政策正在執中。但為何僅以4萬元為標準？國民黨團建議教育部，可依照主計總處統計勞工平均月所得中位數為標準，逐年調整，如同物價通膨指數增加多少，申報所得扣除額可以增加的邏輯，呼籲行政院、教育部能夠制度化。

ET快訊
下周全台急凍剩11°C！　濕冷→乾冷時程出爐
快訊／確定了！　羅智強宣布參選大安區立委
劉亞仁爆慣性打牛奶針2年！　「用量太大」51位上流人士涉案
結帳存完載具「一堆人下秒1要求」　超商店員傻了
衛生紙每袋激省114元、葵花油第2件5折　超殺優惠一次看
網友「附圖爆料」曹佑寧緊牽王淨　鬧區大方約會
星雲大師預立遺囑「我沒有舍利子」　弟子這樣解釋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

夏立言赴陸將見王滬寧？　陸委會：國民黨申報資料未提及

侯友宜缺席黨部新春團拜　朱立倫：大家重視星雲大師圓寂

快訊／羅智強確定選大安區立委　明找高金素梅委員任榮譽主委

鏡電視傳股東出售股權違NCC附款？陳泰銘：本人仍是股東未出售

2024除了等國民黨一套辦法　他爆郭台銘也在等「這個人」首肯

快訊／考試院長黃榮村感念土耳其921對台援助　捐1個月薪水賑災　

訪陸首日與北京台商座談「內容曝光」！　夏立言傍晚和宋濤餐敘

超過43萬人繳不起學貸　國民黨團籲蔡政府祭「免利息」

綠爆文宣姓名貼下藏「孝子」玄機　林明溱競辦：徵召前就做好

綠高層：賴清德、陳建仁蜜月期　民進黨支持度止跌回穩

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

喜開珍藏敞篷名車出遊！　「慘遭拖板車刮花」心碎

Sandy生產倒數！吳宗憲曝豪宅裝潢　不怕當惡鄰：樓上就是我！

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

夏立言赴陸將見王滬寧？　陸委會：國民黨申報資料未提及

侯友宜缺席黨部新春團拜　朱立倫：大家重視星雲大師圓寂

快訊／羅智強確定選大安區立委　明找高金素梅委員任榮譽主委

鏡電視傳股東出售股權違NCC附款？陳泰銘：本人仍是股東未出售

2024除了等國民黨一套辦法　他爆郭台銘也在等「這個人」首肯

快訊／考試院長黃榮村感念土耳其921對台援助　捐1個月薪水賑災　

訪陸首日與北京台商座談「內容曝光」！　夏立言傍晚和宋濤餐敘

超過43萬人繳不起學貸　國民黨團籲蔡政府祭「免利息」

綠爆文宣姓名貼下藏「孝子」玄機　林明溱競辦：徵召前就做好

綠高層：賴清德、陳建仁蜜月期　民進黨支持度止跌回穩

迪士尼撙節開支砍7000人　盤前續飆升近7％

黃金72小時已過！救援隊「廢墟拉出一家3口」激動拍手：還有奇蹟

法鬥連續咬壞5個床墊被「洗門風」　滿臉懺悔泛淚：下次不敢惹

709億大台中山手線吸睛　后豐近2年房市移轉量增3成

T妹「銀行講電話開擴音」被控訴太吵！　暴怒飆罵：是你的問題

用路人注意！蘇花改仁水隧道2／18起速限提高到60公里

卡達航空客機起飛「30秒狂墜1000英尺」　嚇人速度險掉進波斯灣

加熱菸不會有菸害？醫警告「恐致大白肺」：死亡率5成以上

未足額進用身心障礙者　5月起最高罰10萬元

萬里民宿淪「豬仔寮」！求職遭囚陷煉獄　最終下場直接拆了

受不了假掰直播主喊我素顏　網紅「看不爽」直接亂入惡搞

政治熱門新聞

「回郭」國民黨？他曝一人是關鍵　「郭柯配」會是民進黨最強勁敵

賴清德曝秘辛：潘孟安曾被託付2職務

幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全退關回家

郭台銘參選有3前提　回國民黨2關難過

王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

快訊／蔡英文、賴清德分別捐1個月所得　助土耳其重建家園

台灣搜救隊裝備卡關　外交部曝土耳其最新狀況

不斷更新／盧秀燕先拋磚引玉！　政治人物捐款「名單金額」一次看

藍可祭「同舟2.0」替郭董黨籍解套？　國民黨團：將有公開透明機制

快訊／羅智強確定選大安區立委　明找高金素梅委員任榮譽主委

柯文哲今晚賞燈會　蔣萬安親自接待

夏立言率團訪陸　陸委會：應維護台灣尊嚴

王世堅斷言「陳建仁不會選總統」　稱「德美配」最強但有1變數

國台辦喊話恢復16航點　陸委會：正在評估

更多熱門

相關新聞

藍可祭「同舟2.0」替郭董黨籍解套？　國民黨團：將有公開透明機制

藍可祭「同舟2.0」替郭董黨籍解套？　國民黨團：將有公開透明機制

政壇高度關注鴻海創辦人郭台銘是否角逐2024總統，只是郭若要披藍袍，必須解決黨籍問題，因此他昨拋在等國民黨的總統初選辦法後，考驗國民黨主席朱立倫如何接招。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（9日）表示，國民黨在3月4日南投立委補選後，會研擬出一套公開透明的機制，徵選出最強候選人；另外，國民黨也歡迎任何可跟國民黨合作的候選人。

「世代交替」變藍營紛擾　國民黨團向年輕議員嚴肅喊話

「世代交替」變藍營紛擾　國民黨團向年輕議員嚴肅喊話

國民黨團哀悼星雲法師圓寂　籲蔡英文專案開放大陸信眾來台弔唁

國民黨團哀悼星雲法師圓寂　籲蔡英文專案開放大陸信眾來台弔唁

160萬家中小企業急待協助！　國民黨團籲蔡政府：立即提具體方案

160萬家中小企業急待協助！　國民黨團籲蔡政府：立即提具體方案

夏立言訪陸為2024？　國民黨團「嚴肅澄清」：想像太豐富

夏立言訪陸為2024？　國民黨團「嚴肅澄清」：想像太豐富

關鍵字：

國民黨團學貸

讀者迴響

熱門新聞

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

搜救犬「咬玩具待命」被批觀感不佳

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

爆陳建州私邀加「暗黑群組」狂傳謎片

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

即／成功嶺陸軍打靶膛炸！1上士右臉燙傷

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面