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高端1月營收0元　王鴻薇轟：陳建仁跟民進黨政府出來面對！

▲▼王鴻薇 「陳建仁保證過！王鴻薇提案修法卸任總統副總統禮遇金」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

高端疫苗10日公布112年1月營收為0千元，引發討論。對此，國民黨立委王鴻薇13日就在臉書發文痛批，當時號稱疫苗國家隊的高端，民進黨立委、政治人物及總統蔡英文還號召大家伸出手臂，注入「台灣價值」，如今營收掛零，她喊話，請「高端代言人」行政院長陳建仁跟民進黨政府，出來面對，要對疫苗政策錯誤負責。

王鴻薇批評，民進黨最推崇、最有台灣價值的國產高端疫苗，爭議從來就不斷，從採購價格封存30年，到去日本的民眾必須自費PCR，甚至還爆出2期臨床試驗找陸資公司處理，10日更驚爆1月營收為「0千元」，她質疑，民進黨政府過去數高額的投資，市場價值形同雞肋，到底這其中有多少弊案？有多少炒股？真相何時才會水落石出？

王鴻薇指出，事實上士林地檢署於去年12月搜索高端母公司基亞，約談董座張世忠等18明相關人士，並諭令張世忠以30萬元交保，檢調懷疑高端自2020年2月至2021年7月，涉嫌趁公告疫苗測試及政府簽約等利多、利空消息發布前，進行內線交易。她指出，高端的臭名遠播，早已人盡皆知，政府毫不掩飾的在全國面前，上演這樣的情節，人民權益恐怕淪為金錢的工具。

王鴻薇狠酸，當時號稱疫苗國家隊的高端，綠營立委、政治人物、連總統蔡英文都號召大家伸出手臂，注入台灣價值，如今國家隊的營收竟然是零，要說多難堪就有多難堪。她更提到，還有現任的行政院長陳建仁，可以說是最佳代言人，當時就算打到食鹽水被她踢爆，還出來嘴硬推銷高端，直說效果很讚，如今高端這等表現，顯得相當諷刺，「陳建仁讓人民打這種世界沒人要的東西，如今又要如何自處？」她喊話，請陳建仁跟民進黨政府，出來面對，要對疫苗政策錯誤負責，向全體人民認錯！

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