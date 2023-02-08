「世代交替」變藍營紛擾　國民黨團向年輕議員嚴肅喊話

▲曾銘宗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯表態挑戰立委費鴻泰，角逐2024信義、南松山立委後，陸續有甫就職的藍營民代跟進拚「世代交替」，讓資深媒體人黃光芹反感至極，批評這是國民黨「毫不遮掩的肉慾橫流」。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（8日）表示，政黨要穩健發展、要有前途，必須要有年輕、中壯、資深3個世代一起努力。

黃光芹昨在臉書表示，現已知有國民黨8名議員才剛當選、就職，就要落跑選立委，且大言不慚，自認為落跑有理，更神的是，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹還樂觀其成，是當選民都是吃素的、還是把選民當成潘仔、投票部隊？

「我支持某種程度的世代交替，但對於全員落跑、掏空選區服務基礎、把選舉當兒戲，反感至極。」黃光芹也批，這已經不是徐巧芯PK費鴻泰個別選區的問題了，而是國民黨毫不遮掩的肉慾橫流。

媒體8日在國民黨記者會上詢問，近期非常多年輕世代拚交替，但黃光芹就認為這樣的現象有點像肉慾橫流，曾銘宗回應，這個問題已經紛擾一段時間 ，他代表國民黨團提出嚴肅呼籲，任何組織、團體，包括政黨也一樣，要穩健發展、要有前途，必須要有年輕世代、中壯代、資深世代一起努力，尤其國民黨是有制度的政黨，經過相關機制徵選出的候選人，國民黨團都會支持，但黨團現在僅39席，離過半還有很大空間，希望大家加油努力。