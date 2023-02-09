藍可祭「同舟2.0」替郭董黨籍解套？　國民黨團：將有公開透明機制

▲曾銘宗9日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

政壇高度關注鴻海創辦人郭台銘是否角逐2024總統，只是郭若要披藍袍，必須解決黨籍問題，因此他昨拋在等國民黨的總統初選辦法後，考驗國民黨主席朱立倫如何接招。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（9日）表示，國民黨在3月4日南投立委補選後，會研擬出一套公開透明的機制，徵選出最強候選人；另外，國民黨也歡迎任何可跟國民黨合作的候選人。

郭台銘2019年9月12日宣布退出國民黨，同月27日被註銷黨籍；根據《國民黨黨員入退黨辦法》2020年修正的規定，郭要退黨滿4年後才能重新申請入黨，此外，回復黨籍後，得滿4個月才具備參選資格。換言之，郭台銘屆時勢必趕不上國民黨內初選。

昨郭台銘提早3天自美國抵台，對於是否要回國民黨選總統，郭台銘在台北車站外受訪時直言，「國民黨有一套（總統初選）辦法，（我）在等。」引起藍營關注。

國民黨團9日上午記者會中，媒體詢問，國民黨是否要為郭台銘開啟「同舟計畫2.0」？曾銘宗回應，國民黨針對任何公職候選人提名方式，會有一套公開透明的機制，等到3月4日南投立委補選後，國民黨會進行相關研議，徵選出最強候選人，贏得2024勝選；另外，國民黨也歡迎任何可跟國民黨合作的候選人，讓國民黨重返執政。