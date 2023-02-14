單身哥「淚推3件事」撐過情人節　網點名這雷區：1分鐘被傷100次

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

今天是西洋情人節，就有萬年單身的男網友表示，能靠3件事撐過這閃瞎人的一天，若還是沒用，只能考慮到交友軟體找對象了。話題掀起討論，而其他苦主則點名一個超大雷區，直呼「會被瘋狂傷害。」

「單身狗的情人節怎麼過？」一名男網友前天在Dcard發文，表示身為萬年單身狗的他，至今找不到女友共度情人節，於是超前部署規劃，這天究竟該做些什麼事情。

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他直言，想來想去就是以下3件事，分別是在家打遊戲、跟右手培養感情，及群發訊息給所有女性朋友，祝對方情人節快樂。

原PO進一步解釋，「情人節一個人走在路上，內心真的會受到很大的打擊，所以我已經學會教訓，拿出手機叫個吳柏毅，吃飽就繼續打遊戲。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

再來，當沒有女友為自己服務，那也只能DIY了，他笑說，「準備好足量的衛生紙，看是要三上悠亞還是新有菜，好好地跟右手培養感情，順便訓練一下手勁，到時候脫魯可以大顯身手，真是一舉數得。」

至於群發給女性朋友祝賀簡訊，他認為，至少會有一兩人回，接著試著展開一連串對話，「搞不好還能因此脫單也說不定。」

最後，他也說，如果這3件事都沒有用，再來就是到交友軟體，找對象聊天脫單了。對此，網友們紛紛回應，「這文一看就是宅男」、「第二點選新有菜正解」、「健身房報到！我排課就是要排情人節」、「難怪會單身」、「墨鏡要戴好」、「活了22年還是右手最愛我」；另外，還有人強調，「情人節這天絕不滑IG，看1分鐘眼睛被傷害100次。」