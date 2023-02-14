「筷」找到另一半！景福宮月老加持　張善政情人節贈「這一物」

▲張善政情人節贈同仁有景福宮月老加持的「脫單筷」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政14日情人節，贈送「脫單筷」給市府同仁，並祝福大家「情人節快樂」。張市長表示，市府特別準備與桃園大廟「景福宮」聯名製作的「脫單筷」送給同仁，祝福單身朋友能夠「快快脫單」，找到人生伴侶，若是已經結婚的同仁，今天老公要陪老婆、老婆要陪老公，大家都要「成雙成對」，和另一半攜手共創快樂生活。

▲景福宮月老加持的「脫單筷」。（圖／新聞處提供）

張善政提到，筷子必須是一雙才能使用，單獨一支筷子不能發揮功用，筷子本來就是成雙成對，而且「筷」的諧音也蘊含了「快快」找到另一半的寓意。因此市府與景福宮共同製作「脫單筷」，特別使用台灣檜木，並且在以木藝聞名的桃園大溪製造，每一雙都由景福宮奉祀的月老神君加持過，可以保佑大家不論是姻緣、人緣，都能夠美滿順利。

民政局表示，景福宮的月老不只求姻緣，廟方透露，也可以讓大家在工作上有好的人際關係，所以希望拿到筷子的市府同仁，感情、事業都有好的人際關係，如果反應不錯，未來市府也會擴大推動。包括市府民政局長劉思遠、農業局長陳冠義、新聞處長羅楚東等均一同陪同市長贈送「脫單筷」。