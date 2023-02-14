情人節「男孩要保護自己」！律師曝「4必備清單」：摩鐵常駐見證

▲許多人會選擇在情人節表達愛意。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

今（14）天是西洋情人節，許多人會在這天告白，不少情侶也會選擇在這天慶祝。不過林智群律師就提醒男生，除了準備巧克力和鮮花，還有2項物品也不能忘記，呼籲：「男孩子要懂得保護自己」，讓大批網友都笑翻。

林智群律師在臉書發文，透露情人節快到了，男生若想要保護自己，要準備好4樣東西，除了最常見的鮮花和巧克力，保險套以及合意性交同意書更是必備，坦言是摩鐵門口律師的常駐見證。

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他還在底下留言附註，如果需要全程錄影的話，需要加錢，並揣摩情境，「律師問：『你願意跟對方發生性關係嗎？』雙方：『我願意。』」，更表示律師一直在守護one boy，「避免他們變成枉boy」。

▲林智群律師提醒男孩們要保護好自己。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

貼文曝光後，掀起熱烈討論，網友統統笑歪：「外面有在賣合意性交同意書嗎」、「很貼心的服務」、「業績就靠它了」、「可以說是業界最有良心的律師了」、「律師業的旺季，哈哈一笑」、「律師又要發了」，還有人認為乾脆單身比較好，「還是別交女朋友好了，一個人多自由，一人飽全家飽」、「做人要理性，一個人比較好」。

此外，粉專「早愁女研究所」在底下留言，「沒用的，虧你還是律師，對女性主義者來說，只要沒有時時分秒讓女生同意，就是強迫，就算簽同意書開頭有同意也沒用的，偷錄影更是違法，找律師在旁邊觀看，就會上網控訴這是台灣版N號房」，由於該粉專時常發一些爭議言論，目前僅有114個讚和496位追蹤者，而林智群律師也只是冷回：「你今天這個回應總算比較有水準了」。

▲粉專「早愁女研究所」留言。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

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