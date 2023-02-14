情人節牽手一輩子！　桃園市200對新人登記結婚

▲情人節牽手一輩子！桃園市約200對新人結婚。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今天是西洋情人節，桃園市13區戶所共約有200對新人辦理結婚登記(含7對同性結婚)，其中最多前三區分別為桃園區54對、中壢區31對、平鎮區24對。市府民政局特別結合在地景福宮，凡今日至桃園各區戶所辦理結婚登記的新人，皆贈送經桃園景福宮祈福加持的註生娘娘助孕皮革鑰匙圈或平安符。

民政局局長劉思遠表示，桃園市生育率雖為六都之首，但也面臨少子女化問題，張善政市長提出的6項婦幼政策正逐步推動中，除加碼生育津貼，鼓勵生第二胎、第三胎，也訂定產前產後完整照護政策，希望營造友善的育兒環境，讓年輕人無後顧之憂，願意在桃園孕育下一代。

在八德區戶所辦理結婚登記的黃國懿及高珮芳兩人，同樣任職於消防體系，有著消防界神鵰俠侶的封號；因黃國懿曾經出過車禍，手骨折住院，被同事取了綽號叫楊過，那時生活自理不易，高珮芳不僅細心照料生活，天天親手做便當，兩人愛情長跑10年，相互扶持，決定在情人節留下深刻的紀念，牽手一輩子。八德區戶所今天加碼贈送蘋果蠟燭及金鏟子，祝福新人平平安安，早生貴子。

在桃園區戶所辦理結婚登記的林先生及比利時籍的GREET先生，104年即在比利時完成同性結婚登記，在我國108年同性婚姻合法化後，林先生就規劃回國辦理登記，惟因疫情暴發無法成行，直到最近疫情趨緩才返國，決定於今年情人節與伴侶完成登記。

桃園市其他戶所今日皆有辦理西洋情人節結婚慶賀活動，並加碼贈送精美禮物，例如龜山區戶所加贈愛情恆溫杯，祝福新人，愛情恆溫，天長地久。楊梅區戶所加贈結婚囍袋，把愛一起袋著走。各戶所亦精心佈置結婚拍照專區，讓結婚之新人拍照紀念，留下甜蜜的回憶。