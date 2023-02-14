情人節變分手紀念日！高雄夫妻登記離婚數字曝　恩愛指數4年最高

▲還是有夫妻選在情人節登記離婚。（示意圖／達志影像）

記者吳奕靖／高雄報導

不少人會選擇在西洋情人節來登記完成自己的終身大事，高雄市在今年的2月14日這一天總共有380對來完成登記，但是也有19對來辦理離婚，不過這已經是4年來的最低紀錄。

西洋情人節不少人認為是個好日子，更是屬於可以在「愛情」階段轉換身份的日子，所以很多人會選擇在這一天前往戶政事務所來登記結婚，高雄市在今年的2月14日就有404對完成結婚登記，這是從2020年以來，4年當中最多對完成登記的一年，2020年有234對，2021年因為西洋情人節碰上星期天，所以只有35對，2022年總共有116對。

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▲高雄市4年來情人節登記結婚、離婚人數統計 。（圖／高雄市政府提供）

但是不是每個情人節都是美好戀曲的「快樂結尾」，還是有人選擇這一天來離婚，像是今年就有19對，不過這已經是高雄4年來的最低紀錄，2020年有46對、2021年因為放假所以是0對，2022年有70對，為什麼2022年會有這麼多對，不排除是受到疫情影響，所以居家時間變多，夫妻相處時間變長，相對有更多的「認識」時間。不過真的是這樣嗎？這個答案，戶政事務所方面沒有一個定論可以給，或許只能夠用「家家有本難念的經」，每個人各自詮釋。