情人節送禮有禁忌！送這11物恐「斷姻緣」　圍巾、娃娃都上榜

▲情人節送禮禁忌曝光。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

今天是2月14日西洋情人節，不少人可能都煩惱要為另一半準備什麼禮物，在日本，女生甚至在這天會將身邊的長輩、長官、同事，只要是男性，通通都送一遍。不過，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授提醒，收送禮的學問很大，若遇到不是那麼瞭解傳統習俗的人，可能會送出一些「禁忌之物」，為了避免尷尬，甚至避免產生不吉利，提供以下送禮禁忌破解大法。

1、忌送時鐘

[廣告]請繼續往下閱讀...

「送鐘」與「送終」同音，在華人傳統觀念中，這是不吉利！「送鐘」原本用意是珍惜時間，但寧可贈送手錶，亦避免送鐘。如果收禮一方希望收到時鐘作為禮物，送禮人可以要求對方付一個低廉的價錢1元或5元，買走這份禮物，藉此避開「送鐘」的不吉利忌諱。如果您對送鐘有忌諱，也可以將鐘放在廁所五（閩南話「有」）天來化解，因為有屎（始）有終（鐘）！

2、忌送傘

「送傘」與「送散」同音，感情交往散掉了。忌送傘不是指下雨天你不能拿一把傘去解救對方，而是說，不可以把傘當成禮物贈送對方。若收到「送傘」，可以向送禮人說這是「借」不是「送」，「借傘」而非「送傘」。

3、忌送扇子

「送扇」與「送散」同音，感情交往散掉了。將扇輕放地上，然後撿起來，重拾往日感情。

4、忌送剪刀

如同暗示對方一刀兩斷，感情交往不再。取一條細繩打結，用該剪刀剪開繩子，意喻打開心結。

5、忌送鞋

「送鞋」與「送邪」同音，不吉利，而且有請對方走路、分離的意思。收禮人可以付一個低廉的價錢1元或5元給送禮人，意喻買走這份禮物，藉此避開不吉利忌諱。

6、忌送手帕

手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，所以這是千萬不可以亂送，收到的人會有觸霉頭的感覺啊！也代表感情無疾而終！收禮人可以付一個低廉的價錢1元或5元給送禮人，意喻買走這份禮物，藉此避開不吉利忌諱。

7、忌送毛巾

手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，俗語說：送巾，斷根。意思是贈人毛巾，代表永別。所以最好毛巾、圍巾都不要。收禮人可以付一個低廉的價錢1元或5元給送禮人，意喻買走這份禮物，藉此避開不吉利忌諱。

8、忌送布娃娃

有形就有象，有象就有應，應就是靈應，布娃娃容易有靈侵入，產生靈異現象，易犯小人。將紅紙剪成10元硬幣大小，貼在布娃娃的腳底或背部，避免靈異入侵。

9、忌送梨子

「送梨」與「送離」同音，情感分離，所以情人節當天不可送梨，尤其只送一顆，而且還把梨子切開，分開吃，有「分離」的涵義，不吉利！送禮人或收禮人單獨把1顆梨子吃掉，不要分開吃；或收禮人可以付一個低廉的價錢1元或5元給送禮人，意喻買走這份禮物，藉此避開不吉利忌諱，平常送梨子禮盒則沒關係。

10、忌送李子

「送李」與「送離」諧音同，情感分離，所以情人節當天不可送李，平常送李子禮盒則沒關係。收禮人可以付一個低廉的價錢1元或5元給送禮人，意喻買走這份禮物，藉此避開不吉利忌諱。

11、忌送蠟燭

在華人傳統的觀念中，蠟燭是祭祀亡者使用，尤其是白色蠟燭，千萬不可以拿來送人，不吉利！若是條狀白色蠟燭，在中間剪開，意喻斷開不吉利；若是方形或桶形則沒關係。

延伸閱讀

▸ 人妻靠美色攀多名高官 老公默許爽上位下場曝光

▸ 令人窒息的壓力！孝子買手機贈母 結果反被辱罵又「強迫退貨」

▸ 丈夫每天按時回家 人妻看手機驚見「海量開房記錄」心寒了