寒假尾聲龍崎市道182線再現機車潮　監警聯合稽查打擊危險行為

▲台南市歸仁分局特於12日下午結合市警局交通警察大隊、台南監理站等單位，於龍崎區市道182線27.6公里追焦手易聚集路段，執行取締改裝車輛、防制危險駕車等聯合專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市龍崎區市道182線因路況良好、風景宜人，假日經常吸引眾多車友前來朝聖，惟警方時有接獲民眾報案，有改裝車輛行進產生噪音令居民難以忍受，且車輛常有壓車或競速等危險行為，另鑑於2023年迄今已發生死亡事故3件，已嚴重影響民眾生命財產及道路交通安全，因此維護社區安寧及守護民眾行的安全刻不容緩。

台南市歸仁分局特於12日下午1時至5時結合市警局交通警察大隊、台南監理站等單位，於龍崎區市道182線27.6公里追焦手易聚集路段，執行取締改裝車輛、防制危險駕車等聯合專案勤務，並於26至29公里處，俗稱「自摔彎」路段，機動攔查及測速照相，總計攔查重機車、大型重機車共84部，共計舉發各式交通違規37件，其中車輛設備規格不符10件（16條）、車輛電系設備擅自變更14件（18條）、無照駕駛12件（21條）、無適格駕照(越級駕駛)1件(22條)；另通報疑有改裝排氣管車輛16輛，等待通知或召回檢驗。

歸仁警分局長邱顯良表示，龍崎區市道182線沿線路況宜人，吸引許多車友蒞臨跑山及打卡，但千萬別為了耍帥，不當改裝車輛或有壓車、競速等不良駕駛行為，不但容易發生交通意外事故，且傷身又傷荷包，本分局會持續加強稽查，防制危險駕車行為、降低車輛噪音擾寧等作為，以保障道路交通安全。