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台南龍崎182線道再傳死亡車禍　重機騎士衝進山溝送醫不治

記者林悅／台南報導

台南龍崎182線道再傳死亡車禍，52歲邱姓機車騎士29日疑失控自撞欄人車滑落山溝，經救護車送醫仍傷重不治身亡，全案由歸仁分局報請檢察官相驗調查中。

▲大年初八年假後1天，台南龍崎182線道再傳死亡車禍，52歲邱姓機車騎士疑失控自撞欄人車滑落山溝，經救護車送醫仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大年初八台南龍崎182線道再傳死亡車禍，52歲邱姓機車騎士疑失控自撞欄人車滑落山溝，經救護車送醫仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大年初八年假後1天，台南龍崎182線道再傳死亡車禍，52歲邱姓機車騎士疑失控自撞欄人車滑落山溝，經救護車送醫仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1月29日下午4時38分許，52歲邱姓駕駛人，騎乘機車行駛至台南龍崎182線道西向東28.5公里處，疑似失控自撞路邊護欄，人車滑落山溝當場OHCA，經民眾發現報請119經救護車到場，將他送台南市立醫院急救，但仍回天乏術，歸仁分局案發後迅速派員到場查處，並完成勘查測繪蒐證，肇事原因歸仁分局報請檢察官相驗調查釐清中。

歸仁分局提醒駕駛人，龍崎182線道行車速限為50公里，駕駛應遵守行車速限，切勿超速，或於道路上有蛇行等危險駕車行為，以免影響交通安全。另歸仁分局也會在該路段加強取締違規，以維護用路人安全。

▲大年初八年假後1天，台南龍崎182線道再傳死亡車禍，52歲邱姓機車騎士疑失控自撞欄人車滑落山溝，經救護車送醫仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市龍崎區跑山勝地182線道，由於位在山區，道路蜿蜒起伏，是重機騎士熱愛的跑山線道之一，近年來由於事故頻傳，市警局加強取締、增設區間測速來防止不幸，但死亡車禍仍不斷，本案發生後，重機社群頻傳該事，許多認識邱姓死者的網友都感到唏噓，有網友說之前就請邱男改變騎車方式，但現在人走了，也不用改了。

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