台南市道182線龍崎段壓車歪風　歸仁警強力防制

▲為防制台南市道182線龍崎段危險駕車，歸仁分局長邱顯良，親自帶隊加強取締超速等違規駕駛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁警分局及交通警察大隊，自1月30日起於市道182線龍崎段執行強化防制危險駕車勤務作為，2月4、5日2天，更由歸仁分局長邱顯良，親自帶隊加強取締超速等違規駕駛。

歸仁分局指出，台南市道182線龍崎段壓車歪風防制重點如下：一、警示設施：分別於市道182線龍崎段(東往西)(西往東)雙向兩側明顯地點，各設置1組「爆閃燈」及「人形立牌」警示過往用路人，注意行車安全。

二、勤務規劃：分別於上、下午編排市道182線龍崎段「巡邏」及「測速」等不定點交通稽查勤務，同時段另於182線龍崎段雙向易生事故地點，各編排1組定點強勢路檢勤務，藉由上述相關勤務規劃，稽查違規車輛並遇機現場向駕駛宣導「務必放慢車速，注意行車安全」，期能有效降低交通事故發生。

自1月30日迄今，總計於市道182線龍崎段攔查各式車輛87部，舉發車輛電系設備擅自變更4件、車輛設備規格不符3件、無適格駕照駕車11件、註銷號牌1件、測速照相1249件，共計舉發1268件違規；另外通報環保局辦理改、換裝排氣管噪音車輛召回檢驗19件。

歸仁警分局邱顯良分局長指出，市道182線龍崎段由於地形蜿蜒崎嶇，吸引追求刺激車友聚集騎乘、甚至壓車炫技，有時僅為吸引追焦手的目光！殊不知，稍有不慎即造成自身及過往用路人財產、身體、甚或生命損失！為確保民眾安全，歸仁警將持續執行取締防制工作，希望民眾途經市道182線龍崎段，務必放慢車速，謹慎駕駛，歸仁警方並將持續勸導追焦手，勿在特定地點聚集追焦、攝影、看熱鬧，共同打造安全的用路環境！