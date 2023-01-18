春節前夕環警監聯合大稽查 1晚取締27件還緝獲詐欺通緝犯

▲台南市永康分局於17日晚上，結合監理站、環保局及交通警察大隊等，在永康區永大路永康拖吊場周邊道路，執行聯合稽查取締改裝汽機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局於春節前夕，17日晚上6時到深夜10時許，結合監理站、環保局及交通警察大隊等，在永康區永大路永康拖吊場周邊道路，多路口圍捕式，執行聯合稽查取締改裝汽機車，特別針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝，交通違規執行取締。

永康分局交通組組長葉敏旭說，本次聯合稽查專案攔查34餘部汽機車，取締擅自改裝LED強光燈24件，車輛違規改裝燈色1件，車輛改(換)裝排氣管，產生噪音超過標準2件，環保局當場依噪音管制法舉發（罰鍰1800-3600元，並限期改善），合計取締27件，另槓上開花查獲詐欺通緝犯1名。

永康分局表示，行政院環保署已設立專門檢舉網站，民眾如果有發現機動車輛噪音妨害擾寧可直接採證後，上傳相關採證相片至環保署網頁反映(https://noisecar.epa.gov.tw)，屆時權責主管機關將召回量測噪音，再依噪音管制法查處；亦可將相關具體照(影)片，上傳至臺南市政府警察局網站（https://www.tnpd.gov.tw/)檢舉，或將相關科學舉證影（相片)，逕送永康分局，經查證屬實後，分局將依違反道路交通管理處罰條例予以舉發。

永康分局分局長甘炎民呼籲，汽、機車私自改裝排氣管製造噪音，儼然已成為道路公害，請勿為突顯個人喜好或吸引目光，而任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質，執行「環、警、監」聯合稽查攔檢勤務，藉由專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題，還給市民安靜的生活空間。