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嚴守台南182線道行車安全　南警宣導重機騎士團

▲台南龍崎182線道全線蜿蜒起伏，常有重機來回奔馳，甚至壓車過彎炫技，近來又發生數起事故，為了防止憾事再發生，交警大隊利用假日強化該處執法及宣導力道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南龍崎182線道全線蜿蜒起伏，常有重機來回奔馳，甚至壓車過彎炫技，近來又發生數起事故，為了防止憾事再發生，交警大隊利用假日強化該處執法及宣導力道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南龍崎182線道全線蜿蜒起伏，常有重機來回奔馳，甚至壓車過彎炫技，近來又發生數起事故，為了防止憾事再發生，2月5日台南市警局把握補班日的假日空檔，強化該處執法及宣導力道，除至重機車友喜愛的咖啡廳宣導外，更設立多處路檢點及規劃移動式測速照相，當日共計取締45件違規，期能降低事故的發生。

▲台南龍崎182線道全線蜿蜒起伏，常有重機來回奔馳，甚至壓車過彎炫技，近來又發生數起事故，為了防止憾事再發生，交警大隊利用假日強化該處執法及宣導力道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局2月5日結合交通大隊於龍崎區182線道，全日執行取締改裝車及酒駕稽查勤務，總計攔查各式車輛87部，舉發車輛電系設備擅自變更4件、車輛設備規格不符3件、無適格駕照駕車11件、註銷號牌1件、測速照相26件，共計舉發45件違規；另外通報環保局辦理改（換）裝排氣管噪音車輛召回檢驗19件，希望防制事故外，並改善當地居民困惱的噪音問題。

▲台南龍崎182線道全線蜿蜒起伏，常有重機來回奔馳，甚至壓車過彎炫技，近來又發生數起事故，為了防止憾事再發生，交警大隊利用假日強化該處執法及宣導力道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通警察大隊長周冠輝，當日亦率員於重機騎士喜愛聚集之咖啡廳宣導「勿超速、勿炫技、勿改裝」，尤其在事故熱點28公里附近，更應謹慎減速通過，在贈予宣導品太陽眼鏡的同時，也請車友們若有防制事故相關建議，歡迎反映給警察局或相關單位，一同為守護182線道安全努力。

▲台南龍崎182線道全線蜿蜒起伏，常有重機來回奔馳，甚至壓車過彎炫技，近來又發生數起事故，為了防止憾事再發生，交警大隊利用假日強化該處執法及宣導力道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局強調，規劃稽查勤務並非為了取締，而是為了提醒駕駛能注意行車安全，減慢行車速度，畢竟山路路況非比平地，甚至有高低差，稍一不慎，憾事就可能發生，請行經182線龍崎段的民眾，在享受騎乘樂趣及欣賞風景的同時，應遵守交通規則，珍惜生命，尊重當地居民及其他用路人之安寧及安全。

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