憧憬南部人情味！脫北妹「求職後破滅」　在地嘆：人情不能當飯吃

▲女網友南漂找工作不太順利，懷疑自己是不是把南部想得太美好。（示意圖／xFrame）

圖文／CTWANT

近幾年房價、物價飆漲，薪資卻沒跟上的現象，令北部不再是台灣年輕人求職的首選，而薪水較少但物價也低，還有滿滿人情味的南部，則讓「南漂族」或「脫北族」應運而生，卻有一名南漂的女網友悲嘆，實際求職後才發現南部生活並沒有想像中的美好。

原Po在網路論壇Dcard發文感歎，最近在南部找工作不是很順利，除了薪資比較低，做一份職位還會被要求很多技能，但多數公司沒有勞健保，要員工慣性無薪加班，甚至「覺得給你26到28K已經很多了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管原Po有去南科面試的念頭，但畢竟不是本科系，要進去實在不容易，這些挫折感讓她有了不如回北部，卻又覺得除了台北，北部其實也沒多好的矛盾心理，透露曾在新北產業園區求職，遇上在人力銀行開30K，到現場說28K，最後又說試用期只有26K的公司。

原Po坦言，當初是喜歡南部的天氣以及人情味才會下來，如今卻不知如何是好，直問：「如果是南部人可以多跟我說一些嗎？會不會是外地人，總是想像的太美好了？」

對此，許多南部網友表示，「是你想太美好了，南部唯一優勢就人情味，不過這僅限在地長輩，而且人情味不能當飯吃」、「南部步調很chill，薪資福利也給得很chill」、「為何一堆南部人北漂，就是因為南部沒有好工作」，還有人痛批南部「打著人情味口號要求不合理的事」。但也有網友不以為然指出，「如果肯找服務業隨便3萬以上」、「自己沒能力別怪薪水低」 。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 印度不過情人節改推「抱牛日」 官方神操作被罵翻急撤回

▸ 妙齡女公園散步遭輪姦 惡徒反嗆「女人不該晚上出門」！政府竟出手掩蓋消息

▸ 劉容嘉斷開如廁「這壞習慣」 她大讚神奇效果：身體變好了