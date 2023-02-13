保鮮膜「這樣包」超可怕！營養師警告：世紀之毒戴奧辛恐下肚

▲營養師提醒，使用保鮮膜加熱時，應避免直接碰觸食物。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

保鮮膜是家戶必備廚房好幫手，主婦們通常都會將剩菜剩飯用保鮮膜密封，再加熱隔餐食用，不過就有營養師提醒，使用保鮮膜加熱時最好避免直接碰觸食物，免得把毒素、塑化劑吞下肚。

營養師雷小玲表示，市面上常見的保鮮膜大概分為，PE膜（聚乙烯）、PMP膜（聚甲基戊烯）、PVC膜（聚氯乙烯）及PVDC膜（聚偏二氯乙烯）等4種材質，其中若是名稱中有C，代表成分中含有塑化劑成分「氯」，保鮮膜外觀也會呈現淡淡黃色，若是燃燒不完全則會產生世紀之毒「戴奧辛」，也可能對環境造成傷害，因此不建議使用該種保鮮膜。

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雷小玲指出，上述的4種保鮮膜材質基本上耐熱程度都還不錯，其中又以PMP膜可承受180度高溫最佳，但仍應減量或是拿取矽膠蓋子、鍋蓋、瓷盤等容器替代使用。

若是在非得使用的情況下，雷小玲也提醒，使用保鮮膜加熱時最好避免直接碰觸食物，因為塑膠類十分怕油、怕熱，一旦食物中的油份與保鮮膜接觸，恐會釋放出一些毒素造成身體危害，建議盡量與食物保時2、3公分的距離，「不要讓保鮮膜直接貼在食物上」，或是在保鮮膜加熱前戳個小孔，以防保鮮膜從微波爐取出後，因為溫度降低貼在食物上，另外也可多吃蔬果、多喝水，或吃一些強化肝功能的食物，幫助身體排除毒素。

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