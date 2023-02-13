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女友洗完澡只穿內衣！他秒跳前戲開戰　竟被同房朋友尷尬抓包

原PO跟女友在房間發生性行為，被朋友抓包。（示意圖／Pexels）

▲原PO跟女友在房間%%，被朋友抓包。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

如果想要恩愛，其實分開住會好一點。近日一位網友表示，他跟女友和另對情侶出遊，大家住一間4人房，而女友洗完澡只穿內衣，他就性致大開跟女友跳過前戲恩愛，「結果他們還是在我們做到一半的時候回來了。」

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，「這幾天趁開學前，我跟女友跟另一對情侶一起出去玩（後面簡稱男A和女A），我們四個是同一所高中的，從高中時期就一直是很好很好的朋友，也常常一起出去玩。」大家住一間4人房，而男A和女A想續攤，而女友因為少喝酒，他就陪她回旅館。

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原PO表示，他看到女友洗完澡，只穿內衣就出來就懂了，但又怕朋友回來，「所以我衣服脫了就跳過前戲直接開做，結果他們還是在我們做到一半的時候回來了，我們住的房間不大，一開門就能看到床了，當時的我全裸，女友只有穿內衣，女A一看到我們就突然尖叫，我們就趕快停止動作，把衣服穿好，然後跟他們道歉。」當下整個空氣尷尬到凝結，隔天朋友們也裝沒事，但原PO還是不知道要怎麼面對他們。

此文曝光後，網友紛紛留言「真的無法理解就同住4人房了，到底有多癢還是想尋刺激，居然打得下去」、「滿不尊重人的，誰想住砲房阿」、「整個房間都瞬間充滿了X味，根本不尊重人啊」、「這個劇情我昨天晚上看過，再來就是+1+2+3」、「是不是想聽到好刺激，還好吧的回應，結果留言都是被罵」。

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