　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 15傳將改用Type-C接頭　但蘋果「加密」不與安卓通用

（圖／翻攝自網路）

▲最新爆料指出，蘋果特地設計了一顆interface IC，用戶基本不用指望能隨便用一根Type-C數據線給iPhone充電或傳輸數據。（圖／翻攝自網路）

圖文／CTWANT

2022年10月24日，歐盟理事會要求自2024年起在歐盟範圍內銷售的手機、平板電腦、數位相機必須要統一使用Type-C接頭，當時這項命令一出，直接受到影響到的就是蘋果的Lightning接頭。而現在有消息指出，今年即將登場的iPhone 15可能會改成Type-C接頭，但蘋果還是在接頭上加密，這樣的加密也使得一般的Type-C傳輸線是無法與蘋果的產品相通用的。

根據外媒報導指出，目前有業內人士發文指出，表示「蘋果都自己來，自己做了一顆Type C（晶片），Lightning的interface IC（介面IC），會用在今年的新iPhone與MFI認證的周邊裝置上。」這段話意思是指蘋果為了iPhone 15開發了一個獨特的「Type-C外型」的Lightning-interface IC晶片的加密驗證系統。

如此爆料為真的話，那代表即便蘋果在自家產品上使用Type-C接頭，那一般沒有通過蘋果MFI認證的USB Type-C傳輸線使用在蘋果產品上時，功能將會大打折扣，甚至可能在充電速率上也會有明顯差異。

目前在蘋果的系列產品上，其中的iPad Pro已經取消傳統Lightning接頭，改為使用Type-C接頭，但先前在PTT上就曾傳出iPad Pro因為使用來路不明的充電線與充電器，結果導致iPad Pro本身的接頭毀損，甚至讓iPad Pro的處理器也跟著毀損。

延伸閱讀
再戰選秀1／黃威任挑戰《大嘻哈2》　跟女友人逛夜市餵食上演最萌身高差
窮人銀行2／老闆身家2億擁6房開名車　居民：回收場關門要放炮慶祝
十大巨首觀房市1／「這家」建商去年推案成長4倍　十大建商重洗牌

ET快訊
周六又要補課！專家喊反對　示警5點「對孩子發展不好」
又是這家公司闖禍！撞死2警黑歷史一籮筐　今國道再奪命毀一家
開學日「校長不見了！」　涉不倫戀遭解職
沙鹿2信徒「捧超巨1物」敬獻白沙屯媽祖！　粉紅超跑停下了
LIVE／不捨！搜救犬土耳其救災殉職　穿這牌外套竟遭搶衣華府
老公、女兒目睹慘死瞬間！國道追撞「妻趴地亡」　夫癱軟跪屍旁
林襄本人有多正？　日本怪物球星站旁邊「突冒1尷尬反應」
多名NBA巨星有望來台！　世界盃熱身賽選定新莊開打
快訊／NFL超級盃　酋長末節大逆轉奪隊史第3冠

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

iPhone 15傳將改用Type-C接頭　但蘋果「加密」不與安卓通用

外媒曝蘋果考慮在iPhone 16推Ultra頂規機型　並致力開發反向充電

ChatGPT衝擊！　小摩欽點印度2大IT公司受衝擊

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

女遭水泥柱重壓僅露一腳　台灣隊奮戰19小時救出！

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

iPhone 15傳將改用Type-C接頭　但蘋果「加密」不與安卓通用

外媒曝蘋果考慮在iPhone 16推Ultra頂規機型　並致力開發反向充電

ChatGPT衝擊！　小摩欽點印度2大IT公司受衝擊

駕駛「劇烈咳嗽」竟奪命！連撞公車機車輾斃騎士　他以為是凹洞

三屆賽揚得主薛茲爾成4寶爸！　小女兒與老婆生日同一天

土耳其未記1999年教訓！地震稅收了沒用　專家批：房子早等著倒塌

蛋貴2元「營養午餐只能吃散蛋」　團膳業者：今年餐費一定漲

下載抖音禁入內！餐廳被恐嚇「小心電線走火」　老闆氣炸報警

路面「震成碎餅乾」！土耳其公路崩壞解體　30秒空拍曝驚人慘況

王聖華／從《灌籃高手》看療癒中的回溯

民進黨：林明溱擺爛縣政　為政爭擋教育建設

星雲大師火化前插曲！真身「涅槃塔」太高卡住　拆零件安然上車

整天顧寶寶累了！保母汪「整坨塞進玩具」睡覺　表情偷偷微笑

3C家電熱門新聞

iPhone 15傳改用Type-C！蘋果設加密拒跟安卓共用

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

iPhone 15入門機款將進化　可能搭載4800萬像素主鏡頭

外媒曝蘋果考慮在iPhone 16推Ultra頂規機型　並致力開發反向充電

還是不能共用？　iPhone15採Type-C充電蘋果擬加密

ChatGPT衝擊！　小摩欽點印度2大IT公司受衝擊

跟妹子出遊！他幫拍照「帥掏i14 Pro Max」糗大了

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

LINE電腦版7.15更新　3張圖看懂差在哪

iPhone需求正在減弱？　蘋果數據給答案

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

LINE必備「9種功能」一次看

橘子嘉年華今登場　完成任務抽來回機票、特斯拉

更多熱門

相關新聞

她搭手扶梯跌倒「裝暈」檢查竟患1症狀

她搭手扶梯跌倒「裝暈」檢查竟患1症狀

在公共場合跌倒，任誰都很尷尬！近日一位24歲正妹律師搭手扶梯時，意外跌倒，她當時一位太尷尬，只好乾脆假裝暈倒，但結局卻有了超展開。網友直呼，「我總是說一切都是有原因的。」

愛貓吃醋女友「趁睡覺尿在頭上」！

愛貓吃醋女友「趁睡覺尿在頭上」！

土敘強震恐5萬人罹難　災區驚傳槍響

土敘強震恐5萬人罹難　災區驚傳槍響

30歲女肚子大　檢查發現18公分腫瘤

30歲女肚子大　檢查發現18公分腫瘤

iPhone 15入門機款將進化　可能搭載4800萬像素主鏡頭

iPhone 15入門機款將進化　可能搭載4800萬像素主鏡頭

關鍵字：

iPhone 15Type-C周刊王

讀者迴響

熱門新聞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

狂吞維他命C！她洗腎「確診末期了」

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

好市多烤箱買完才特價！1招領回差額

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

老公睡覺都要她幫「暖蛋」！布丁姐姐崩潰

白沙屯媽祖「大路口停超久」原因曝

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面