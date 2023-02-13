iPhone 15傳將改用Type-C接頭　但蘋果「加密」不與安卓通用

▲最新爆料指出，蘋果特地設計了一顆interface IC，用戶基本不用指望能隨便用一根Type-C數據線給iPhone充電或傳輸數據。（圖／翻攝自網路）

圖文／CTWANT

2022年10月24日，歐盟理事會要求自2024年起在歐盟範圍內銷售的手機、平板電腦、數位相機必須要統一使用Type-C接頭，當時這項命令一出，直接受到影響到的就是蘋果的Lightning接頭。而現在有消息指出，今年即將登場的iPhone 15可能會改成Type-C接頭，但蘋果還是在接頭上加密，這樣的加密也使得一般的Type-C傳輸線是無法與蘋果的產品相通用的。

根據外媒報導指出，目前有業內人士發文指出，表示「蘋果都自己來，自己做了一顆Type C（晶片），Lightning的interface IC（介面IC），會用在今年的新iPhone與MFI認證的周邊裝置上。」這段話意思是指蘋果為了iPhone 15開發了一個獨特的「Type-C外型」的Lightning-interface IC晶片的加密驗證系統。

如此爆料為真的話，那代表即便蘋果在自家產品上使用Type-C接頭，那一般沒有通過蘋果MFI認證的USB Type-C傳輸線使用在蘋果產品上時，功能將會大打折扣，甚至可能在充電速率上也會有明顯差異。

目前在蘋果的系列產品上，其中的iPad Pro已經取消傳統Lightning接頭，改為使用Type-C接頭，但先前在PTT上就曾傳出iPad Pro因為使用來路不明的充電線與充電器，結果導致iPad Pro本身的接頭毀損，甚至讓iPad Pro的處理器也跟著毀損。

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