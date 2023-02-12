ET民調／42.4%認為共軍2027犯台　22.5%民眾不願上戰場「比例最高」

▲陸軍花蓮港反突擊作戰縮短距離演練。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

台海緊張情勢近年驟升，《東森新媒體ETtoday》最新民調顯示，42.4%民眾認為共軍將於建軍百年的2027武力犯台，認為不可能的則有42.5%；而若兩岸真的爆發軍事衝突，44.7%民眾認為美方會派軍參戰協防，46.8%則認為不會，看法同樣呈現兩極。另外，若未來兩岸發生戰爭，表示非必要自己不願意，也不願自己的家人上戰場的民眾比例最高，達到22.5%。

美國防部2021年提出的《中國軍力報告》中，研判2027年中共建軍百年之際，在印太地區可取得對抗美軍實力，而我方將於2024年恢復1年義務役役期，加強國防戰力。根據《東森新媒體ETtoday》民調，42.4%民眾認為中共建軍百年時有可能對台灣武力進犯（含非常可能11.2%、還算可能31.2%），42.5%則認為不可能（含不太可能35.4%、完全不可能7.1%），另外有15.0％的民眾表達不知道或沒意見。

▲ETtoday軍事議題民調。（圖／ETtoday民調雲，下同，點圖放大）

而若兩岸真的爆發軍事衝突，44.7%民眾認為美國政府會派軍參戰，協助台灣（一定會12.3%、可能會32.4%）；46.8%則認為不會（可能不會26.4%、一定不會20.4%），看法同樣呈現兩極。

根據民調，若未來兩岸間爆發軍事衝突，22.5%民眾表示非必要自己不願意，也不願自己的家人上戰場、20.2%表示無計可施，配合政府指示、19.6%表示義無反顧從軍，自己或讓自己的家人立馬上戰場保衛台灣、18.4%會想盡辦法避戰、4.2%會移居海外、3.8%會投降以避戰。

進一步交叉分析來看，男性（27.4%）、18~19歲（38.1%）、認同民進黨（42.4%）、台灣基進黨（40.6%）、泛綠（39.6%）者會義無反顧從軍，自己或讓自己的家人立馬上戰場保衛台灣的比例相對較高。

女性對於未來兩岸爆發軍事衝突的作法，比率最高的是「無計可施，配合政府指示」（佔25.0％），其次是認為非必要自己不願意，也不願意自己的家人上戰場（佔24.1％）。

從政黨傾向來看，認同國民黨、民眾黨、時代力量的民眾，選擇「非必要自己不願意，也不願意自己的家人上戰場」比例最高，分別為26.3％、32.8％、31.3％。

從年齡來看，20-29歲（29.3％）與30-39歲（25.8％）的民眾，認為非必要自己不願意，也不願意自己的家人上戰場的比例最高；40-49歲配合政府指示的人佔最多數（25.3％），其次是認為非必要自己不願意，也不願意自己的家人上戰場（25.0％）。

而根據《兵役法》規定，義務役士兵與志願役士兵除役年齡分別為36歲、45歲。

另外，美國出售我方總額新台幣55億的「火山布雷系統」，我國預計在共軍最可能登陸地點：北部的寶斗厝海灘、海湖海灘，中部的甲南海灘，南部的喜樹海灘部署。根據調查， 41.7%民眾表示贊成在台灣海灘佈置地雷（非常贊成19.7%、還算贊成22.0%）；44.4%則表示不贊成（不太贊成21.1%、完全不贊成23.3%）。

該份民調由「ETtoday民調雲」進行問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，並於2023年2月6日至8日，針對設籍在台閩地區且年滿18歲的民眾，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，共回收1169份有效樣本，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.87%。

抽樣設計以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」。

樣本代表性與加權，則採用比例估計法」，母群體參數是依據2022年12月底台閩地區民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與2021年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。