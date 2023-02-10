ET民調／2024總統必考題決勝3數據！57.7%要台「與美中維持等距」

▲各陣營2024總統大選會派出誰來參選備受關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2024總統大選將至，各黨各派積極佈局，然而民眾最在意的，仍是必考題中的「兩岸問題」。《ETtoday民調雲》對20歲以上民眾進行「2024總統選舉議題調查」，其中「美、中、台關係」看法中，有57.7%的民眾認為應該要維持兩邊等距。

《ETtoday民調雲》於2月6日至8日針對20歲以上民眾進行「2024總統選舉議題調查」，回收有效樣本數1143份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.9%。

調查發現，「對美、中、台關係的看法」中，有57.7%民眾認為台灣在中、美兩國間，應該要維持兩邊等距，28.7%則認為要親美，而僅4.5%認為要親中。

▼根據《東森新媒體ETtoday》民調中心所做民調，多數民眾傾向台灣與美中維持等距。（圖／ETtoday民調雲）



再者，於「如何避戰以保障台海安全將成為明年大選的必考題，誰能提出讓選民信服的避戰策略，就可能在2024總統選戰中勝出」問題中，有61.5%民眾選擇認同、24.1%民眾不認同、14.4%不知道或沒意見。

▼61.5%民眾認為選出避戰策略的候選人會勝出。（圖／ETtoday民調雲）



最後，對於台灣與大陸的往來，分別有人提出「抗中飽台」、「和平保台」、「和中保台」、「一國兩制」等政見主張。調查發現，有47.8%的民眾選擇「和平保台」、17.3%選擇「抗中保台」、11.4%選擇「一國兩制」、10%選擇「和中保台」、13.5%不知道或沒意見。

▼對於兩岸問題，有47.8%的民眾選擇「和平保台」。（圖／ETtoday民調雲）

