國軍發1000萬給「3地區」　補償居民忍受火炮巨響灰塵

▲竹北市長鄭朝方與軍方懇談，期望改善當地居民生活品質。（圖／翻攝自臉書／鄭朝方）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹縣竹北市大義、崇義、尚義等3個里受國軍戰訓火炮射擊影響，長年飽受灰塵及噪音干擾，影響生活品質，也影響漁民漁獲，因此陸軍陸續改採練習彈，並提供敦親睦鄰金1000萬元，協助當地道路及漁業改善，期望改善居民生活品質。

竹北市長鄭朝方9日表示，陸軍裝甲兵訓練指揮部日前來訪，雙方深入討論了竹北西區大義、崇義、尚義里受國軍火炮訓練的影響程度，因為這3個里在火砲射擊區的影響涵蓋區域，必須承受訓練產生的灰塵及噪音，嚴重影響生活品質，連帶附近漁民的漁獲量也大減、收入減少。

對此，國軍釋出善意，承諾僅在一年2到3天的漢光演習期間採實彈射擊，其餘時刻的射擊訓練則以無爆破功能、無實彈聲響、不會二次引爆的練習彈為主，降低戰訓對地方造成的影響。

▲國軍回饋「敦親睦鄰金」1000萬元，盼助改善當地道路、漁業狀況。（圖／翻攝自臉書／鄭朝方）

國軍指出，已將竹北市列為第1級捐助等級，持續提供1000萬元的敦親睦鄰金，協助當地道路、漁業改善工程，以及各項公益支出，同時也邀請市公所協助宣導市民加入國軍行列，維持國家戰力。

鄭朝方表示，他一直謹記提升竹北西區生活發展，也列為施政要點之一，也認為保護國家安全之際，應加強軍民交流，為市民爭取更多權益。對於國軍釋出的善意，他也允諾將以公所之力協助國軍招募，呼籲有志市民加入國軍行列，為守護國家安全、穩定軍情、和平發展盡心力。

▼裝訓部少將指揮官楊建基、鄭朝方合影。（圖／翻攝自臉書／鄭朝方）