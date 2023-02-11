運安會主委楊宏智請辭獲准　國民黨轟：如何信陳揆有決心改革？

▲運安會主委楊宏智。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

行政院國家運輸安全調查委員會主委楊宏智，日前被爆出疑似在上班時段蹺班，多次帶著妻子搭公務車到宜蘭訪友、泡湯；行政院發言人陳宗彥今（11）日表示，楊今向行政院長陳建仁請辭主委一職獲同意。對此，國民黨表示，該事件被媒體爆出後，第一時間就該辭職，拖到現在，民眾如何相信行政院長陳建仁有決心反省改革？

陳宗彥11日表示，楊宏智提到，近日有關其個人的媒體報導造成社會矚目，為避免帶給行政團隊困擾，也考量個人生涯規劃，楊主委已於今日向陳建仁院長表達辭去運安會主委一職，陳院長尊重楊主委的決定，並同意其辭職。

針對運安會主委楊宏智遭爆蹺班泡湯請辭一事，國民黨副發言人周羿希表示，運安會主委身負重任、待遇優渥，居然蹺班泡溫泉、飲宴費用讓全民買單，情節嚴重，行為已涉及貪瀆，免職理所當然。媒體報導一出的第一時間就該辭職，如此被動拖到現在，民眾如何相信陳建仁內閣有決心反省改革？

周羿希強調，不僅如此，前原能會主委謝曉星涉嫌職場性騷擾、霸凌，也拖了四個月才遭免職，眷戀權位、死皮賴臉，這就是民進黨的內閣閣員一貫作風。

對比疫情中心指揮官王必勝遭爆婚外情還能「外遇高升」，楊宏智卻只能「斷尾求生」，周羿希嘲諷，有無關係在陳建仁團隊內還是非常重要的，民進黨連對自己人都雙重標準，民眾還能對它有什麼期待？顯然要留在陳內閣，「跟對派系」還是比會做事重要，好意思說自己「用人唯才」？

