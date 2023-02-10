王滬寧與夏立言會面！　強調當務之急是「儘早恢復兩岸交流」

▲王滬寧即將接任大陸全國政協主席。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央政治局常委王滬寧今（10）日在北京會見國民黨副主席夏立言一行。王滬寧強調，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳，「當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化。」

據《新華社》報導，在今日的會面上，王滬寧首先代表中共中央總書記習近平和中共中央對夏立言一行致以新春的祝福和問候。

他表示，將全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面貫徹落實習近平總書記關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神，團結廣大台灣同胞，共創祖國統一、民族復興的歷史偉業。

王滬寧表示，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳，「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望」；兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化，「我們歡迎和支持更多台灣同胞參與到中國式現代化和民族復興進程中來，共享祖國大陸發展成果和民族復興榮耀。」

王滬寧強調，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

▲夏立言10日率團出席兩岸關係座談會。（圖／國民黨提供）

王滬寧向夏立言一行人指出，「你們此次參訪一定能夠充分感受到大陸人民的信心和幹勁，親眼目睹神州大地民族復興的光明前景。」

報導指出，夏立言感謝習近平的問候，並表示，兩岸人民同為炎黃子孫，希望今後兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信溝通，加強交流合作，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

值得注意的是，王滬寧在2022年的中共二十大上，當選新一任中共政治局常委，並且排名第四，預計在今年3月的全國兩會接任大陸全國政協主席，同時擔任中共中央對台工作小組副組長，負責統戰和對台工作。王滬寧此番與夏立言會面，是其自二十後首次接見台灣政黨人士。

另外，國民黨副主席夏立言9日傍晚與國台辦主任宋濤面對面談話。國民黨發布新聞稿，轉述夏會談一開始就提出「三大訴求和關切」，一是呼籲兩岸過去已經達成的民生協議，一定要想辦法落實和維護；二是要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本；三是兩岸應該要盡量緩和緊張情勢，盡最大努力追求和平穩定。

對於外界爭議，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今日表示，夏立言9日的談話重點是希望強化兩岸溝通，有溝通才有共識，兩岸才能循良性發展，相信夏的付出，全民會看的到。