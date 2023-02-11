運安會主委請辭獲准　駁蹺班摸魚「爆料非事實」：這種委屈讓人累

▲運安會主委楊宏智今向行政院提出請辭獲准。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院「國家運輸安全調查委員會」主委楊宏智遭爆料蹺班摸魚，楊宏智喊冤許多不是事實，是串起的故事，行政院則下令徹查，並要楊宏智請假靜候調查，楊宏智今(2/11)則向行政院長陳建仁請辭獲准。楊宏智接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，雖絕大部分爆料不是事實，但這種委屈讓人滿累的，也容易讓政務推動失焦，因此不如請辭。

行政院發言人陳宗彥今(11)日表示，國家運輸安全調查委員會楊宏智主委認為近日有關其個人的媒體報導造成社會矚目，為避免帶給行政團隊困擾，也考量個人生涯規劃，楊主委已於今日向陳建仁院長表達辭去運安會主委一職，陳院長尊重楊主委的決定，並同意其辭職。行政院將儘速完成新主委任命，以利運安會後續運作。

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楊宏智接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，媒體的報導和談話性節目討論帶來很多困擾，立院即將開議，會讓很多事情失焦，他在運安會工作也快5年，倒不如請辭。

楊宏智坦言，絕大部分爆料不是事實，覺得委屈，但這種委屈也讓人滿累的，因此想休息一段時間，下個階段暫時沒有規劃，會先休息。

楊宏智說，這件事最後沒有還原真相雖然很可惜，他也會思考是否在適當場合釐清和還原真相。