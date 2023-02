土耳其問題出在這！「大赦」違規建築免罰　豪宅去年才落成也倒了

▲ 馬拉蒂亞伊蘇爾公寓號稱「抗震豪宅」。(圖/翻攝推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

土耳其建築在規模7.8和7.5的強震下一棟棟「鬆餅式坍塌」,畫面震驚全球,背後問題引發質疑。BBC查核3棟倒塌建築,發現這些公寓落成都不到4年,甚至號稱抗震卻整棟崩毀,原來土耳其建築標準執行不力,加上政府定期「大赦」違規工程,讓法規形同虛設。

土耳其南部城市馬拉蒂亞(Malatya)的伊蘇爾公寓(Asur Residences)標榜「抗震豪宅」,卻在強震下解體崩毀,影片受到廣大關注。事實上這棟公寓去年才落成,廣告號稱其符合「最新防震規定」,建材和工藝都是一流。

這代表伊蘇爾公寓應是依照2018年的最新防震標準建造,該標準要求好發地震的地區建築使用高品質鋼筋混凝土加固,且梁柱結構須可吸收地震衝擊,但當地使用的建築標準尚無法確認。

“Photographs show that another recently built apartment block in the port city of Iskenderun was largely destroyed. The side and rear of the 16-storey building collapsed entirely, leaving just a sliver of the block standing.” This HAS to be investigated. https://t.co/7ZPOtn9JsS pic.twitter.com/wPfsZpF5V7