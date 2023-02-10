公寓全垮僅1／4居民逃出！　土耳其父子埋76小時「打電話求援」脫困

▲土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）大量住宅倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其、敘利亞強震造成超過2萬人死亡，在震央加濟安泰普省（Gaziantep）有父親和2名兒子在被埋76小時後獲救，但他們說自己住的8層樓公寓整棟垮了，樓內100多名住戶只有1/4的人活著逃出。

住在加濟安泰普省Ibrahimli郊區的塔布爾（Mithat Tabur）和30歲長子艾爾辛（Ersin）、26歲小兒子穆斯塔法（Mustafa）被埋在瓦礫堆下76小時後順利獲救。當時他們透過手機向堂兄弟求助，最後親屬跑到現場和搜救人員一起將人挖出。

不過，塔布爾的妻子也被發現困在廚房，但已經失去呼吸心跳，目前正試圖將其遺體挖出。塔布爾說，他們所住的8層公寓大樓約有100多名住戶；據他所知，只有1/4的人活著逃出來。

穆斯塔法的高中同學塔蘭奇（Alptekin Talanci）說，地震發生前的晚上，他們才一起去看電影，當時外面正下著大雪，「結束後他說要趕回家，以免要幫忙家人剷雪、清理道路，地震發生後我一直打給他，卻沒有任何訊號，趕到現場發現只剩一片廢墟。」

塔蘭奇說，他當時就留在現場幫忙其他人，也希望可以發生奇蹟，而他也認為穆斯塔法可以活下來，是因為哥哥艾爾辛受過專業護理訓練，但更幸運的是，他們身上有帶著手機。